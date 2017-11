Coupable du meurtre de sa femme 22 ans plus tard

Un Montréalais qui avait tué sa conjointe en 1995 avant de partir en cavale pendant 17 ans vient d’être reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, ce jeudi.

«Coupable», a solennellement lancé le juré 11, scellant ainsi le sort de Dieuseul Jean, impassible dans le box des accusés.

Ainsi, le meurtrier de 56 ans a été condamné à la prison à vie pour avoir tué sa conjointe Juthlande Pierre, le jour de Noël 1995.

Le drame était survenu à Roxboro, dans l’ouest de l’île de Montréal. La veille, le couple s’était rendu à une fête communautaire et le lendemain, Mme Pierre avait disparu.

Son corps a été retrouvé quelques semaines plus tard, enroulées dans un tapis dissimulé discrètement dans le sous-sol de sa résidence.

«Le corps comportait des plaies faites au couteau et des signes d’étranglement», avait déclaré Me Jacques Dagenais de la Couronne, au début du procès.

Jean, pour sa part, avait pris la fuite vers les États-Unis.

«Il est resté là-bas plus de 15 ans, avec un nom d’emprunt et des faux papiers, a expliqué Me Dagenais. Il a tout laissé à Montréal.»

Trahi par ses empreintes

Pendant des années, Jean s’est ainsi terré dans le New Jersey. Sauf qu’il a été trahi par ses empreintes digitales, lorsqu’il a lui-même fait une demande de permis de conduire dans cet état américain. Il a ensuite été rapatrié à Montréal.

Me Dagenais a d’ailleurs souligné le caractère particulier de ce dossier. En 22 ans, quatre témoins sont décédés et un autre a complètement disparu de la circulation en 2002. Les enquêteurs au dossier étaient aussi partis à la retraite, tout comme un expert.

«Ça a posé un défi, mais la preuve était quand même forte», a déclaré Me Dagenais.

Lors du procès, ses avocats Patrick Davis et Réginald Victorin avaient plaidé que la preuve n’était pas suffisamment forte pour permettre au jury de conclure que leur client était bien le tueur. Le jury a écarté cette plaidoirie, après deux journées de délibérations.

«Nous sommes un peu déçus», a commenté Me Davis juste après le verdict, ajoutant qu’il allait «définitivement» déposer un avis d’appel dans cette affaire.

Le meurtre au deuxième degré entraîne automatiquement la prison à vie. Le juge Daniel Royer devra toutefois déterminer combien d’années Jean devra purger avant d’être admissible à une libération conditionnelle. Cette période peut varier entre 10 et 25 ans, mais même s’il est un jour libéré, Jean restera sous le joug des services correctionnels jusqu’à sa mort.

Les plaidoiries sur la période d’éligibilité auront lieu la semaine prochaine, au palais de justice de Montréal.