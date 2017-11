L'équipe de «J.E.» a eu un accès exclusif au département des soins intensifs en néonatologie du CHU Sainte-Justine où des équipes font tout ce qu'elles peuvent pour aider des bébés nés prématurément et leurs familles.

Notre équipe a été témoin de tout ce que les équipes du CHU Sainte-Justine font pour sauver chaque année plus de mille enfants dont les parents proviennent de partout au Québec. Les deux tiers sont nés prématurément. Les autres sont venus au monde à terme, mais avec des complications.

Pression énorme

Chaque matin, les responsables des soins intensifs en néonatologie se réunissent pour faire le point. Les 65 lits sont tous occupés. Plusieurs cas sont très lourds.

Après la courte rencontre, la docteure Sophie Tremblay, néonatalogiste et chercheuse, se rend au chevet d'un premier bébé et entreprend sa tournée avec son équipe et des étudiants en médecine

«Les plus jeunes prématurés qu'on va sauver sont nés à 22 ou 23 semaines. Ce sont des bébés qui peuvent être extrêmement malades. Ils ne pourront pas tous survivre, mais on a quand même de belles histoires. Il y a 10 ou 15 ans, c'était des bébés très difficiles à sauver.»

De Montréal à La Tuque

Une infirmière et une inhalothérapeute des soins intensifs néonatalogiques du CHU Sainte-Justine sont appelées d'urgence. Elles doivent aller chercher un bébé qui vient de naître il y a quelques minutes à peine à l'Hôpital Anna-Laberge de Châteauguay.

Elles montent dans une ambulance d'Urgences-santé et se mettent en route. Quelques minutes plus tard, elles se rendent au chevet du bébé et échangent des informations avec son pédiatre.

Elles tentent de faire baisser la tension qui est palpable en lançant au père de famille nerveux: «C'est un premier bébé, papa. Félicitations!»

Le poupon est stabilisé et ramené au CHU Sainte-Justine. Il a une fracture à une épaule provoquée par l'utilisation de forceps pendant l'accouchement.

«Son état est rassurant», dit avec soulagement l'infirmière Justine Gravel.

Chaque année l'équipe de transport du CHU Sainte-Justine effectue 500 déplacements en ambulance. C'est souvent une course contre la montre.

«Il y a des enfants qu'on doit intuber. Ça peut aller très mal.»

Le territoire est grand. Elles se rendent jusqu'à Mont-Laurier et La Tuque. Les interventions peuvent durer 12 heures.

«Quelques fois, des médecins nous accompagnent, mais la plupart du temps nous sommes seules», explique l'inhalothérapeute Marilyn Parenteau.

Trois jours critiques

Dans un corridor, les parents du petit Émeryck sont inquiets parce que leur fils a été transporté en salle d'opération il y a six heures. Ils attendent impatiemment son retour.

Caroline Surprenant a accouché en catastrophe par césarienne il y a 8 semaines. Son bébé devait subir une opération 48 heures après sa naissance, mais les chirurgiens ont dû attendre qu'il reprenne des forces.

«Il a une hernie diaphragmatique, explique sa mère, Caroline Surprenant. C'est un petit trou dans son diaphragme qui fait que tous ses organes ont monté vers le haut de sa cage thoracique en comprimant son poumon gauche.»

«Ça empêche le poumon de se développer, ajoute la docteure Anne-Monique Nuyt, pédiatre et néonatalogiste. Non seulement ça l'écrase, mais ça l'empêche de grandir. C'est parmi les conditions les plus sévères qu'on peut avoir dans une unité de soins intensifs en néonatalogie.»

Sur le coup de 20h, une imposante équipe médicale fait finalement son apparition. Il y avait des risques qu'Émeryck ne survive pas à l'intervention.

Des deuils différents

Tous les parents que nous avons rencontrés vivent des deuils différents. Mélissa Henuset est constamment au chevet de son fils qui a vu le jour à 29 semaines.

«Ton corps ne comprend pas qu'il n'est plus en toi. Ils vont le chercher. Dans mon cas ç'a été d'urgence. Tu n'as même pas le temps de réfléchir. C'est petit. Ça se bat pour sa vie. Quand tu ne le vis pas tu ne comprends pas c'est quoi. Des gens que j'aime me disent qu'il va prendre du poids et va sortir de l'hôpital. Ce n'est pas ça la réalité.»

Cette angoisse, deux psychologues tentent de la diminuer en rencontrant les couples qui le désirent.

Mila Bravo passe ses journées à écouter, à parler en espagnol à une de ses jumelles, Katalina, qui est née à 30 semaines. Quelques jours après sa venue au monde, son état s'est dégradé.

«Un jour, j'arrive à l'hôpital, et je vois une trentaine de personnes dans la chambre de ma fille. On m'amène dans une petite salle et on m'annonce qu'elle a fait des arrêts respiratoires et qu'ils ont dû la réanimer. Le temps que mon conjoint arrive, elle a fait un autre arrêt. Ils m'ont tous parlé pour que je la prenne dans mes bras. Pour moi, c'était comme lui dire adieu. J'ai fini par la prendre. Je lui parlée et je lui ai dit: "Si tu as trop mal, tu dois partir"»

La petite jumelle est morte quelques jours plus tard.

Lors de notre passage au CHU Sainte-Justine, Mme Bravo devait se déplacer constamment d'une chambre à une autre pour aller voir Ishana, son autre fille, qui se porte bien. Elle a été plus chanceuse que Katalina, infectée par un entérovirus.

«L'entérovirus, précise le docteur Antoine Payot, néonatalogiste et directeur de l'unité d'éthique clinique du CHU Sainte-Justine, est un virus qu'on retrouve partout et qui provoque habituellement des gastro-entérites, des diarrhées. C'est inhabituel qu'il s'attaque au coeur d'un nouveau-né.»

Confiance en l'avenir

La vie de ces parents sera transformée à jamais. Ils doivent vivre intensément dans le présent tout en se projetant dans l'avenir, mais en ne sachant pas si leur enfant conservera des séquelles à long terme.

La mère et le père d'Émeryck en savent quelque chose. Nous les retrouvons le lendemain de l'opération de leur fils. «Il réagit bien à la chirurgie!» s'exclame sa mère, Caroline Surprenant.

«Il va rentrer à la maison! C'est le prochain objectif», ajoute son père, Alexandre Bouchard.

Il fait entièrement confiance à l'équipe médicale, car il est lui aussi né prématurément au CHU Sainte-Justine en 1981 et est resté trois mois aux soins intensifs.

«Je suis parti de loin, dit-il fièrement en regardant son fils couché dans son incubateur et branché à de nombreux appareils. Lui aussi est capable. Il faut faire confiance à la vie!»