José Gaudet en deuil de son père

José Gaudet est en deuil de son père, Michel. Celui qu'il surnommait «Popa Gérard» est décédé mercredi matin.

L'animateur de «Ça finit bien la semaine» à TVA et de «Ça rentre au poste» sur les ondes d'Énergie 94,3 en a fait l'annonce lors de son émission de radio, aux côtés de Richard Turcotte et Marie-Christine Proulx.

Mercredi, sur sa page Facebook, José Gaudet a donné des détails entourant cette mort, mais a aussi livré un témoignage d'amour à son père.

«Il est décédé ce matin dans mes bras, ceux de Loulou son amoureuse, ma soeur Martine et son mari George. Merci la vie, il n'a pas souffert... Je t'aime papa, tu me diras si c'est vrai que c'est si beau que ça de l'autre bord... xx Ti-cul», a-t-il écrit en plus de publier une vidéo enregistrée dans le studio d'Énergie 94,3, à Montréal.