La Couronne juge invraisemblable le témoignage du tyran de la Beauce

La Couronne s’est affairée, jeudi, à l’occasion des plaidoiries, à s’attaquer à la crédibilité du tyran de la Beauce, qui a livré selon elle de nombreuses versions «invraisemblables» et «cousues de fil blanc» devant le tribunal lors de son témoignage à son procès.

Après que la défense eut terminé ses plaidoiries amorcées la veille, Me Nicolas Champoux, procureur de la Couronne, a présenté au juge René de la Sablonnière, en en faisant la lecture à voix haute, de nombreux extraits de témoignages des victimes au procès, qu’il opposait chaque fois à des extraits du témoignage de l’accusé de 63 ans.

La poursuite a tantôt qualifié d’«invraisemblables», d’«inintelligibles» ou parfois même de «romancées» des versions du tyran, qui doit être déclaré coupable, selon elle, d’une cinquantaine de chefs d’accusation pour des gestes de violence physique, psychologique et sexuelle à l’endroit de 13 victimes, dont neuf de ses enfants.

Mensonges et minimisation

«Si j’ai dit durant toute la matinée que l’accusé était un individu qui minimisait, banalisait, qui avait une mémoire défaillante et qui, à mon sens, mentait volontairement, je vous le répète», a conclu en fin de journée Me Champoux en s’adressant au juge, qualifiant l’accusé d’être «narcissique» et «sans empathie» qui a souvent détourné les questions au lieu d’y répondre, en plus d’avoir «tenté de réajuster» des histoires.

Le procureur de la Couronne a souligné à plus d’une reprise «la crédibilité» des témoins, «qui se sont limités à ce qui était clair» dans leur mémoire, alors qu’ils devaient raconter des événements difficiles vécus alors qu’ils étaient enfants.

Par ailleurs, l’«espèce d’aveu de culpabilité in extremis» qu’a fait le tyran lors de son contre-interrogatoire, a plaidé Me Champoux, «sonne totalement faux».

L’accusé avait fait valoir que même s’il ne se souvenait pas de certains crimes allégués, il était prêt à s’en remettre aux souvenirs des enfants «pour favoriser leur guérison». «L’absence de souvenirs ne constitue pas une défense», a-t-il aussi souligné.

Une dizaine de chefs d’accusation ont été mis de côté par la Couronne, faute de preuve.

«Contamination»

De son côté, la défense, qui a salué «l’immense courage» dont ont fait preuve les plaignants en témoignant au procès, a invité le juge à faire preuve de prudence «dans l’interprétation des faits», rappelant que la Couronne doit avoir fait la preuve hors de tout doute raisonnable, pour chacun des chefs, que l’accusé a bien commis les gestes pour lesquels il est accusé.

Me Jessica Bernard – qui a invité le juge mercredi à déclarer coupable son client sur 17 chefs d’accusation – a soulevé une possible «contamination de mémoires», du fait que les plaignants ont pu se parler entre eux de leurs souvenirs respectifs.

Le juge René de la Sablonnière a remercié les deux parties pour la «qualité de leur travail». Il doit rendre sa sentence le 23 février prochain.

«J’aurais aimé faire plus vite. C’est un dossier complexe [...], alors il faut prendre le temps de bien faire les choses», a-t-il indiqué, «conscient» que l’accusé est détenu depuis son arrestation, en novembre 2015.