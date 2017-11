La surutilisation d’antipsychotiques en CHSLD dans la mire de Québec

Québec s'attaque à la surutilisation d'antipsychotiques dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), des médicaments qui sont trop souvent prescrits sans diagnostic de psychose.

D'ici trois ans, plus de 300 établissements vont adopter une nouvelle approche, qui a fait ses preuves ailleurs au Canada.

Le Québec est le champion des prescriptions d'antipsychotiques dans les CHSLD. Ces médicaments sont utilisés afin de calmer les personnes agressives ou très agitées. Près de la moitié des résidents en prennent, soit deux fois plus qu'en Ontario.

«Il n’y a pas de doute qu'il y a une surutilisation», admet Gaétan Barrette. Le ministre de la Santé lance un projet de 2,4 millions de dollars pour changer les pratiques dans les établissements. On veut une approche plus humaine.

«Il y avait une femme qui, autrefois, était prof à l'école secondaire. On a trouvé que si elle avait tout un tas de papiers à lire chaque jour, faire les notations, elle était très, très, très heureuse», raconte Maureen O’Neil, de la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé.

Cette approche a donné des résultats probants dans 56 établissements canadiens où on a observé une «diminution de prescriptions d'antipsychotiques de 54%, et aussi, une diminution de chutes entre 20% et 30%», relève Mme O’Neil.

Des personnes plus heureuses

«Des personnes âgées qui sont en CHSLD qui chutent moins, qui vont moins à l'urgence, qui sont moins hospitalisées, qui sont mieux, qui sont plus calmes... bien, peut-être que, quelque part, malgré leur démence, elles sont plus heureuses aussi, et c'est ça qu'est l'objectif», souligne le ministre Barrette.

Le réseau se dit prêt, dans l'intérêt des résidents et de l'équipe soignante.

«Quand tu as quelqu'un sur antipsychotiques, que tu veux emmener manger ou emmener à sa toilette ou emmener à son bain, c'est beaucoup plus exigeant parce qu'il est beaucoup ralenti par son antipsychotique», précise Martin Beaumont, du CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec.

«Les études ont démontré que les gens avaient un sentiment, un intérêt augmenté, et puis surtout un plaisir augmenté par la baisse [d'utilisation] d'antipsychotiques», dit Karine Labarre, du Centre d’excellence sur le vieillissement du Québec.

L'étude canadienne montre que les familles apprécient aussi la réduction d'antipsychotiques dans les CHSLD. Certains proches ont témoigné: «Nous avons retrouvé un être cher que nous croyions avoir perdu à jamais.»

-D’après un reportage d’Andrée Ducharme