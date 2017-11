La tolérance zéro inapplicable pour le pot au volant

La tolérance zéro en matière de cannabis au volant est inapplicable sans appareil de détection, plaide l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ), qui accuse l’État d’improviser.

«Il n’y a personne qui sait où on s’en va là-dedans. Et c’est encore nous autres, les policiers sur le terrain, qui vont se taper la job et être pognés avec ça, dénonce le président de l’APPQ, Pierre Veilleux, en entrevue avec notre Bureau parlementaire. On n’est pas prêt. Vraiment pas prêt.»

Si Québec veut appliquer la tolérance zéro sur les routes en matière de cannabis, il faudra des outils, clame-t-il. «Pour évaluer quelqu’un pour une trace, dans une perspective de tolérance zéro, il faut un appareil», tranche celui qui représente les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

Agents évaluateurs

Le ministre de la Sécurité publique mise sur les agents évaluateurs pour appliquer la loi d’ici la certification d’appareils de détection. Or, à peine 90 policiers sont en mesure d’effectuer ce travail à la grandeur de la province, dont une trentaine à la SQ. « Gérer une province à 30 gars, c’est impossible », résume-t-il.

Non seulement le nombre est largement insuffisant, selon M. Veilleux, mais ces agents évaluateurs sont spécialisés pour des cas «évidents d’intoxication». Leur mandat est de détecter les conducteurs aux capacités affaiblies par la drogue, comme stipulé dans le Code criminel, soutient-il.

Un «non-sens»

«Appliquer une tolérance zéro seulement avec des tests symptomatiques, c’est un non-sens», peste le président de l’APPQ, qui est convaincu que des cas d’intoxication moins importants risquent de passer sous le radar des policiers.

«On va en échapper, c’est clair, poursuit-il. On a de la misère à voir, sur des tests symptomatiques, quelqu’un qui est à 0,08 pour l’alcool. Imaginez-vous quelqu’un qui a pris un joint il y a une heure et demie, qui est sur la pente descendante au niveau de l’assimilation. On ne pourra pas détecter ça. Ça prend un appareil !»

Plus de ressources

La tolérance zéro concernant le cannabis donnera assurément plus de boulot aux policiers, prédit M. Veilleux. Actuellement, des patrouilleurs peuvent être mobilisés durant plusieurs heures pour traiter des dossiers de facultés affaiblies par l’alcool ou les drogues. «S’ils ne nous mettent pas de monde et qu’ils nous rajoutent des tâches de travail, on n’arrivera plus. C’est le service qui va être déficient», termine-t-il.

Une fois le cannabis légalisé, les policiers ne pourraient techniquement plus fouiller les véhicules lorsqu’une odeur de marijuana attire leur attention. «Ça peut te donner un soupçon pour passer des tests, mais ça ne te donnera plus de droit de fouille», estime M. Veilleux. Actuellement, les patrouilleurs peuvent jeter un œil à l’intérieur de la voiture s’ils détectent une odeur de cannabis, cette substance étant illégale.