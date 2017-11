Le nombre de surdoses de fentanyl explose à Montréal

Le nombre de cas de surdoses aux opioïdes a franchi le cap du 50 dans le quartier Centre-Sud, à Montréal, selon des données obtenues par TVA Nouvelles auprès d’Urgences-santé.

Entre le 18 août et le 27 novembre, Urgences-santé est intervenu pour 88 cas de surdoses aux opioïdes sur le territoire qu’il dessert.

Or, 54 des 88 interventions d’Urgences-santé pour des surdoses sont survenues dans le quartier Centre-Sud, notamment dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Par ailleurs, Urgences-santé affirme avoir aussi doublé ses administrations de naloxone depuis un an et que la plupart des consommateurs ont été hospitalisés au pavillon Notre-Dame du CHUM.

On note également que c’est surtout les vendredis et samedis que se produisent les surdoses. En ce qui a trait à la clientèle, il y a plus d’hommes que de femmes qui ont été hospitalisés durant cette période de trois mois.

Ils sont pour la plupart très jeunes. Le groupe d’âge qui été victime le plus souvent de surdoses se situe entre 20 et 30 ans.