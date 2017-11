Le patron de l'UPAC doit partir, croient deux jouteurs sur trois

Après la démission du numéro deux de l’Unité permanente anticorruption, Marcel Forget, ce matin, le chef de l’UPAC, Robert Lafrenière, doit-il craindre pour son poste?

Le commentateur politique Luc Lavoie affirme à l’émission «La Joute», à LCN, qu’il ne pense pas que le patron de l’organisation policière puisse occuper ses fonctions encore très longtemps.

Un avis que partage sa coanalyste Caroline St-Hilaire. «Si j’étais à la place de Robert Lafrenière, je proposerais de quitter justement pour donner la chance à l’UPAC de faire son travail... Et profitons-en pour nommer [son successeur] au deux tiers de l’Assemblée [nationale].»

Bernard Drainville croit au contraire que le grand patron de l'Unité ne doit pas être sacrifié à ce moment-ci, car il exerce suffisamment d’influence. «On sait que dans les prochaines semaines ou prochains mois, du moins, on l’espère, il y a des enquêtes extrêmement importantes qui vont aboutir.»

«Ce serait la seule organisation dans tout l’univers où la tête ne fait pas de différence sur le reste de l’organisation. Lâchez-moi deux minutes! Si Lafrenière s’en va, je vous le dis, c’est la fin de plusieurs des enquêtes qui sont en cours présentement, relève-t-il. On pense qu’ils vont finir par aboutir sur Bibeau, ils vont finir par aboutir sur Charest, sur la Société immobilière du Québec et sur Ouellette aussi. Si vous changez la tête, mon inquiétude, c’est que vous foutez le bordel dans une organisation qui est déjà visiblement assez bordélique.»

Absence de leadership

De toute façon, le bordel est déjà pris, note Caroline St-Hilaire, qui déplore l’absence de leadership du commissaire de l’UPAC. «Il n’a même pas l’appui de son monde. Moi, Bernard, je prédis le contraire de ce que tu dis. Si Lafrenière ne quitte pas, j’ai l’impression que toutes les enquêtes vont se terminer en queue de poisson. Et il va dire que c’est la faute aux médias, la faute à Guy Ouellette»

Luc Lavoie fait valoir que le matériel amassé et les analyses effectuées à ce jour ne disparaîtraient pas advenant un changement de garde à l’UPAC. «Je me souviens de têtes qui ont été enlevées et ça n’a rien changé», dit-il en évoquant l’exemple du général américain McArthur, mis à la porte par le président Donald Trump.

La base du problème, soulève Bernard Drainville, réside dans la loi: c’est que le choix d’un nouveau commissaire relève du gouvernement en place à Québec. «Vous êtes en train de me dire que Lafrenière s’en va et que c’est le gouvernement libéral qui choisit son successeur au moment où l’UPAC enquête sur le Parti libéral. Et vous ne voyez aucun problème là-dedans?»

L’ancien député péquiste défend depuis le début, rappelle-t-il, l’idée que le commissaire de l’UPAC devrait être nommé aux deux tiers des députés de l’Assemblée nationale. Mais ce n’est pas ce que le gouvernement Couillard a annoncé aujourd’hui en proposant la mise sur pied d’un comité de surveillance l’administration des enquêtes menées par l’UPAC.

Selon Luc Lavoie, les turbulences qui secouent une organisation comme l’Unité permanente anticorruption s’expliquent par le manque de leadership au sommet. «C’est vrai dans toutes les organisations paramilitaires et les organisations de sécurité. Le leadership, quand il y a turbulence, regarde en haut, c’est comme ça dans l’armée, dans la police, partout.»

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo en haut de ce texte