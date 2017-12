Le suspect dans l’affaire Maëlys inculpé pour meurtre

L'étau se resserre autour du suspect dans l'affaire de la petite Maëlys, disparue fin août dans l'est de la France: désormais inculpé de meurtre et plus seulement d'enlèvement, Nordahl Lelandais nie cependant toujours toute implication.

Interrogé pendant plus de six heures par trois juges qui ne l'avaient pas revu depuis son incarcération le 3 septembre, l'ancien maître-chien de l'armée âgé de 34 ans, assisté de trois avocats, s'est «exprimé longuement, calmement, avec beaucoup de sang-froid et a maintenu toutes ses dénégations», a déclaré le procureur Jean-Yves Coquillat.

Maëlys avait disparu dans la nuit du 26 au 27 août lors d'une soirée de mariage dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin (Isère, Est). Malgré de très vastes recherches, la fillette reste introuvable.

Les enquêteurs «se sont attachés à donner une chronologie précise de la soirée et de cette nuit» de mariage, recoupant les enregistrements de caméras de vidéosurveillance dans le village, l'expertise du téléphone portable du suspect et les témoignages des proches et des invités.

Arrivé sur le tard au mariage, le suspect s'était absenté durant la fête à plusieurs reprises. Les deux premières fois avant la disparition de Maëlys, établie à 2h45 du matin, mais son troisième aller-retour en voiture, concentre plusieurs éléments à charge, selon l'accusation.

Ainsi, à 2h46 il mettait son téléphone en «mode avion», ce qui le rend indétectable. À 2h47, une caméra filme sa voiture - identifiée par de nombreux détails - avec une «silhouette frêle, de petite taille et vêtue de blanc et avec des cheveux qui semblent bruns» à la place passager avant. Des caractéristiques concordant avec l'enfant disparue.

Puis à 3h24, la voiture est filmée à nouveau en sens inverse «et le conducteur est seul». À 3h25, le suspect désactive le mode avion et son téléphone «borne» à proximité de la salle de fêtes.

L'ancien militaire a fait partie des invités du mariage entendus par les gendarmes dès le dimanche après-midi. «Trente-cinq minutes après cette audition, il nettoie sa voiture à fond dans une station-service où il est filmé, emportant ses lingettes», a souligné le procureur.

Ces deux longues heures de récurage en règle, avec des produits puissants et répulsifs pour les chiens de recherche, ont déjà suscité beaucoup de questions. Même s'il est établi que le suspect allait vendre son véhicule, son insistance sur certains éléments intrigue.

Nordahl Lelandais «a visionné les vidéos (nocturnes, NDLR) avec ses avocats et indiqué que ce n'était pas sa voiture et qu'il n'était pas là. Il conteste ce voyage de 2h46, dit qu'il a eu un coup de fatigue» et qu'il n'a pas quitté la salle, a poursuivi le procureur, tout en disant aussi «qu'on ne lui a pas volé sa voiture».

Si on analyse la soirée et la nuit, «l'hypothèse la plus probable c'est que l'enfant a été enlevée à 02H47, il revient sans, pour nous c'est la période où l'homicide a eu lieu», a estimé le magistrat.

Sur le terrain, les recherches se poursuivent, dans les bois et les plans d'eau alentour.