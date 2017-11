Les inconduites sexuelles fréquentes dans les partys de bureau

Alors que la période des partys de Noël de bureau approche à grands pas, l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés dévoile les résultats d’un sondage qui démontre que les inconduites sexuelles seraient chose fréquente lors d’événements organisés par les entreprises.

Selon l’étude menée par CROP, près de la moitié des travailleurs affirment avoir été témoins d’inconduites sexuelles lors de telles occasions. En effet, 50% des répondants ont confié avoir été témoins d’écarts de conduite à caractère sexuel entre des employés sans lien d’autorité alors qu’ils sont 43% à avoir observé le même comportement de la part de personnes en position d’autorité envers des employés de statut inférieur. De ce nombre, 10% mentionnent que les inconduites sexuelles se produisent fréquemment.

«Il faut savoir que les partys de bureau sont une extension du milieu de travail. Ainsi, le comportement des travailleurs doit rester professionnel. L’employeur a quant à lui la responsabilité d’assurer la sécurité et un climat sain lors des célébrations qu’il organise», explique Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

Autre statistique, 71% des témoins d’inconduite sexuelle admettent ne jamais avoir signalé ces actes à la direction de l’entreprise qui, pour sa part, intervient la majorité du temps lorsqu’elle a connaissance d’écarts de conduite.

«De part et d’autre, il reste du travail à faire sur cette question. Espérons qu’en raison de l’actualité des derniers mois et de la prise de conscience collective, tant les travailleurs que les organisations sont plus sensibilisés et qu’ils agiront à tout coup», commente Mme Poirier.