L'OTC rendra sa décision sur le cafouillage à l'aéroport d'Ottawa

L’Office des Transports du Canada (OTC) fera connaître sa décision, jeudi, concernant le cafouillage survenu à l’aéroport d’Ottawa, en juillet dernier, quand des passagers d’Air Transat étaient demeurés coincés pendant des heures par un temps de chaleur accablante dans un avion cloué au sol.

«La décision sera axée sur les évènements ayant entouré le retard des vols no 157 de Bruxelles et no 507 de Rome à l'Aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa le 31 juillet 2017, peut-on lire sur le site Internet de l’OTC. Ces retards ont fait l'objet d'une enquête de l'Office des transports du Canada, y compris une audience publique les 30 et 31 août 2017.»

La décision de l’OTC comprendra ses conclusions en répondant à deux questions : Air Transat a-t-elle appliqué correctement son tarif pendant les incidents? Les dispositions application du tarif d’Air Transat sont-elle raisonnable?