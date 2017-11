Chaque matin, les responsables des soins intensifs en néonatologie du CHU Sainte-Justine se réunissent pour faire le point. La pression est énorme. Les 65 lits sont tous occupés. Plusieurs cas sont très lourds.

Une équipe de l’émission «J.E.» a pu être le témoin privilégié du fonctionnement du service.

Après la rencontre, le docteur Sophie Tremblay, néonatalogiste et chercheuse, se rend au chevet d'un premier bébé et entreprend sa tournée avec son équipe et des étudiants en médecine

«Les plus jeunes prématurés qu'on va sauvés sont nés à 22 ou 23 semaines. Ce sont des bébés qui peuvent être extrêmement malades. Ils ne pourront pas tous survivre, mais on a quand même de belles histoires. Il y a 10 ou 15 ans, c'était des bébés très difficiles à sauver», explique la médecin à la caméra de «J.E.».

Au fil des ans, les traitements se sont améliorés. «On leur donne des médicaments pour la pression, pour les poumons, précise Charles-Olivier Chiasson, pharmacien. Ils reçoivent aussi de la caféine. Ça permet de stimuler leur centre de respiration.»

On leur prescrit également des solutions orales sucrées qui jouent le rôle d'analgésiques et du Viagra qui a démontré son efficacité pour l'hypertension pulmonaire.

Les parents

Pour les parents, l’angoisse reste quand même grande.

C’est le cas de Mélissa Henuset, qui est constamment au chevet de son fils qui a vu le jour à 29 semaines.

«Ton corps ne comprend pas qu'il n'est plus en toi. Ils vont le chercher. Dans mon cas ça été d'urgence. Tu n'as même pas le temps de réfléchir. C'est petit. Ça se bat pour sa vie. Quand tu ne le vis pas tu ne comprends pas c'est quoi. Des gens que j'aime me disent qu'il va prendre du poids et va sortir de l'hôpital. Ce n'est pas ça la réalité.»

La vie des parents est donc transformée à jamais. Ils doivent vivre intensément dans le présent tout en se projetant dans l'avenir, mais en ne sachant pas si leur enfant conservera des séquelles à long terme.

La mère et le père du petit Émeryck en savent quelque chose. Nous les avons retrouvés le lendemain de l'opération de leur fils.

«Il réagit bien à la chirurgie !», s'exclame sa mère, Caroline Surprenant.

«Il va rentrer à la maison ! C'est le prochain objectif», ajoute son père, Alexandre Bouchard.

Celui-ci fait entièrement confiance à l'équipe médicale, car il est, lui aussi, né prématurément au CHU Ste-Justine en 1981 et est resté trois mois aux soins intensifs.

«Je suis parti de loin», dit-il fièrement en regardant son fils couché dans son incubateur et branché à de nombreux appareils. «Lui aussi est capable. Il faut faire confiance à la vie.»