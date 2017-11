Souffrant d’un rare syndrome, il ne peut manger que des pêches bios

***Voyez ci-dessus une vidéo de l'enfant publiée par la famille***

Un enfant montréalais de 23 mois aux prises avec de sévères allergies alimentaires en plus d’être atteint du syndrome de DiGeorge ne peut que manger des pêches biologiques.

Micah Gabriel Masson Lopez a reçu le diagnostic du syndrome d’entérocolite induite par les protéines alimentaires (SEIPA) à l’âge de six mois, après s’être évanoui à force de vomir une banane, premier aliment solide qu’il a ingurgité, a rapporté la chaîne Global.

Quatre heures après avoir avalé une portion de la banane, il a vomi six fois de suite et il s’est évanoui «il était pâle et presque bleu», a raconté sa mère Caroline Sarah Masson, qui est mère de deux autres garçons.

Ses allergies sont si graves que Micah ses vomissements peuvent entraîner un choc hypovolémique, des douleurs gastro-intestinales intenses, de la diarrhée, du mucus, du sang, des reflux et des éruptions cutanées.

Le seul aliment qu’il conserve est la pêche, mais pas toutes. Il ne peut pas manger de pêches congelées, en conserve ou séchées, car elles contiennent souvent des additifs. Il ne peut pas manger des pêches non biologiques peuvent être un pari, car les pesticides ou la contamination croisée par le maïs, auquel il est allergique, pourraient poser problème.

«Vivant au Québec, disons simplement que les pêches sont très difficiles à trouver hors saison», a indiqué Masson en entrevue à Global. Elle ajoute que son bambin mange une pêche par jour.

La famille a lancé une campagne de financement afin de parvenir à défrayer les coûts pour alimenter Micah, mais aussi les coûts de son traitement médical, le tout sans pénaliser les deux autres garçons.

Pour aider la famille :

https://www.gofundme.com/micahs-fpies-22q-medical-fund

https://www.facebook.com/stuckunderhere