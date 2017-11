Trudeau pressé de respecter ses promesses

Des victimes de tueries et leurs proches somment le gouvernement Trudeau de ne pas céder aux pressions des lobbys en resserrant rapidement comme promis les lois sur les armes à feu.

«J’ai vu la force destructrice de ces armes à feu. J’ai vu mes frères tomber et mourir dans leur flaque de sang, a raconté un survivant de l’attentat de la mosquée de Québec, Nizar Ghali. C’est la responsabilité du gouvernement de protéger sa population. Alors, M. Trudeau, aidez-nous s’il vous plaît à contrer ce phénomène de possession des armes à feu. Qu’attendez-vous pour agir, qu’avez-vous besoin de plus?»

M. Ghali était de passage à Ottawa, jeudi, avec d’autres victimes et familles de tueries qui ont eu lieu au Canada pour demander aux libéraux de Justin Trudeau de respecter ses promesses.

Après plus de deux ans au pouvoir, le gouvernement Trudeau n’a encore fait aucune avancée significative pour respecter son engagement de limiter l’accès aux armes d’assaut semblables à celles utilisées récemment pour commettre des massacres aux États-Unis.

«Je m’attendais à beaucoup plus, beaucoup plus rapidement de ce gouvernement, déplore une éclopée de la fusillade du College Dawson, Meaghan Hennigan. Ça fait maintenant deux ans que les libéraux sont au pouvoir et ils n’ont fait aucun effort pour respecter leur promesse.»

Aussi présente dans la capitale fédérale, la porte-parole du mouvement PolySeSouvient, Heidi Rathjen, croit que les libéraux fédéraux agissent lentement, car ils subissent de la pression du lobby des armes à feu.

Mme Rathjen ajoute ne pas être contre les chasseurs et leurs armes, mais bien contre les armes d’assaut de type militaire.