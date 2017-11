Un homme de 85 ans dans un état critique après avoir été happé

Un piéton de 85 ans a été happé jeudi soir sur l’avenue du Parc dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, à Montréal.

La victime se trouvait dans un état critique en milieu de soirée, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

«L’homme a subi d’importantes blessures au niveau de la tête. Il a été conduit dans un centre hospitalier», a relaté l’agent Benoit Boiselle du SPVM.

La collision est survenue vers 20 h sur l’avenue du Parc, entre l’avenue Laurier et la rue Labadie. La victime traversait du Parc vers l’est quand elle a été happée de plein fouet au centre de la voie par un véhicule circulant vers le nord.

«C’est un conducteur de 19 ans qui se trouvait au volant du véhicule impliqué. L’alcool et la vitesse ne semblent pas en cause. C’est plutôt la noirceur et la pluie qui pourraient avoir joué un rôle dans cet accident», a ajouté M. Boisselle, précisant que l’automobiliste collabore avec les policiers.

L’avenue du Parc a dû être fermée entre les avenues Laurier et Fairmount afin de permettre aux spécialistes en enquête collision de faire leur travail. Ceux-ci devaient de plus interroger plusieurs témoins.