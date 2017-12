Comment faire le plus d’argent avec vos bijoux en or?

Vous laissez dormir des bijoux en or dans vos tiroirs? Ils ne représentent rien à vos yeux? Il serait peut-être tentant de les vendre. Mais comment obtenir un maximum d’argent en évitant d’être arnaqué?

Pour le savoir, l’émission Le Québec Matin a demandé à sa chef de pupitre Catherine Légaré de se rendre dans plusieurs commerces de Montréal qui achètent de l’or. Elle avait entre ses mains des bijoux totalisant 17 grammes d’or de 10 carats. Combien lui a-t-on offert pour ce métal précieux?

Voici le résultat de l’opération en caméra cachée.

Un premier constat apparait évident : il est préférable de visiter plusieurs marchands avant de vendre son or. Nous avons observé un écart de 60% entre la meilleure et la moins bonne offre.

Aussi, les bijoutiers qui achètent l’or, pour la plupart, ne sont pas autorisés à revendre vos bijoux tels quels. Ils enverront le métal à la fonderie pour qu’il soit recyclé. Peu importe que le bijou soit raffiné ou non, nous n’obtiendrez qu’un montant pour l’or qu’il renferme.

D’autres options intéressantes

Les prêteurs sur gages, eux, peuvent décider de revendre un bijou usagé tel quel. Leur offre pourrait donc prendre en compte la quantité d’or et la beauté de vos objets précieux. C’est d’ailleurs un tel type de commerce qui a formulé l’offre la plus généreuse lors de l’opération en caméra cachée.

L’option de vendre vos bijoux à un particulier s’offre également à vous, par le biais des petites annonces notamment. Il s’agit d’une façon d’obtenir un bon prix, car les commerçants prennent entre 10% et 50% de marge de profit, voire plus si vous tombez sur une boutique plus gourmande.

Mise en garde

Enfin, gare aux entreprises qui achètent votre or sur Internet! Il est souvent impossible de ravoir vos bijoux si vous n’êtes pas satisfait du montant d’argent qu’elles vous offrent.

L’Astuce du Québec Matin est un segment hebdomadaire qui porte sur la consommation. L’équipe sollicite l’aide du public pour partager des expériences, des trucs et des astuces. Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook ou via courriel (pierre-olivier.zappa@tva.ca).