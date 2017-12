Cruauté animale et bestialité: «ça m’a viré à l’envers»

La femme de Québec qui aurait commis des gestes de bestialité et de violence envers ses propres animaux pourrait écoper d’une peine de prison si elle est trouvée coupable.

La femme dans la vingtaine aurait publié de nombreuses photos et vidéos sur sa page Facebook, jeudi soir. Les images, extrêmement troublantes et dérangeantes, ont alerté les internautes par centaines.

Plusieurs d’entre-deux ont contacté TVAnouvelles.ca en passant par la page Facebook pour dénoncer l’auteure des actes répréhensibles.

D’autres personnes ont téléphoné les forces de l’ordre.

La femme a été arrêtée chez elle peu après par les policiers de Québec, elle a été ensuite libérée sous promesse de comparaître.

Chiens en sécurité

Les animaux ont été confiés à l’organisme Les Fidèles Moustachus., où ils pourront se refaire une santé. Le propriétaire, Samuel Côté, a fait savoir que les animaux se portaient bien et qu’ils étaient en sécurité.

«Malheureusement à cause de la nature du dossier, parce qu’il est judiciarisé, on ne pas donner plus de détails», explique M. Côté.

«Quand j’ai vu les images, ça m’a viré à l’envers», ajoute l’intervenant. «C’est la première fois que je voyais un dossier avant de m’en occuper».

Il ajoute que malheureusement, des cas d’animaux maltraités, ce n’est pas rare, «ça arrive de temps en temps», précise-t-il.

Jusqu’à 18 mois de prison

Selon le criminaliste Me Francois-David Bernier, un tel cas de cruauté animale peut valoir à une personne reconnue coupable jusqu’à 18 mois de prison.

«Je pense que ce qu’on a vu sur les vidéos c’est très grave parce qu’on fait souffrir inutilement l’animal. On entend le mot ‘’patte cassée’’, on voit quelqu’un qui lance un chiot dans un mur, donc oui, c’est carrément dans la définition de cruauté animale dans le Code criminel», explique Me Bernier en entrevue avec TVA Nouvelles.

Cas de maltraitances

Le nombre de plaintes pour de la cruauté animale traitées dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont presque doublé depuis 2013.

En 2013, 133 plaintes avaient été déposées au ministère, en 2017, plus de 287 sont dénombrées.

À la SPA de Québec, il y aurait cinq fois plus de plaintes cette année.

«Étrangement, pour nous c’est une bonne nouvelle, même si ça signifie qu’il y a des animaux qui sont maltraités. Sauf que s’il n’y avait pas de plainte, ça ne voudrait pas dire que les animaux ne sont pas maltraités, ça veut plutôt dire qu’ils ne sont pas rapportés. On pense que les mentalités sont en train d’évoluer. Les gens tolèrent de moins en moins la cruauté envers les animaux», explique de son côté le président de la SPA de Québec, Félix Tremblay.