Découverte de galeries caverneuses intactes depuis 15 000 ans à Montréal

Une caverne en plein cœur de Montréal serait cinq fois plus grande que ce qu'on croyait, après que des scientifiques ont découvert de nouvelles galeries souterraines créées il y a 15 000 ans.

Des spéléologues ont désobstrué le mois dernier un passage vers une nouvelle section de la caverne de Saint-Léonard, située sous le parc Pie XII.

Intouchées depuis leur formation pendant la dernière glaciation il y a 15 000 ans, ces galeries nouvellement accessibles quintupleraient environ la superficie de la caverne jusqu’ici connue.

«Parmi les trésors que recèlent ces nouvelles galeries qui s’étirent sur environ 200m, on trouve des stalactites, des draperies et de magnifiques coulées de calcite», peut-on lire dans un communiqué conjoint de l’arrondissement de Saint-Léonard et de la Société québécoise de spéléologie.

«Les explorateurs ont pu atteindre une galerie aquatique devant être parcourue en canot pneumatique.»