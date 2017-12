Des jeunes séduits par les Hells?

Des jeunes de l’école secondaire de Mirabel auraient été aperçus portant des vêtements à l’effigie des Hells Angels, ce qui suscite de l’inquiétude.

Des étudiants de quatrième et cinquième secondaire se seraient récemment présentés en classe vêtus de chandails arborant la mention «Support 81», en guise d’appui au groupe de motards. Des adolescents fréquentant des maisons des jeunes ont également été vus avec ces vêtements à plusieurs reprises au cours des dernières semaines.

La police locale dit prendre la situation très au sérieux. Les autorités vont d’ailleurs organiser des rencontres-conférences auprès des jeunes avec des agents d’informations spécialisés dans le crime organisé.

«La raison pour laquelle ils portent ces vêtements-là, on ne la connaît pas, soutient Pascal Desgagnés, directeur adjoint du Service de police de Mirabel. Est-ce qu’il y a des intentions malveillantes en arrière de ça? Ça reste à découvrir.»

M. Desgagnés affirme que ces rencontres sont notamment mises sur pied dans le but de faire de la prévention.

«On y va avec la prévention, déclare-t-il. On va aller rencontrer les jeunes à la maison des jeunes et à la polyvalente pour passer un message, pour faire de la prévention et aussi récolter de l’information pour voir ce qu’il en est avec ça.»

Au cours des dernières semaines, la boutique La Shop Support 81, qui vend du matériel en soutien aux Hells Angels, a rouvert ses portes à Mirabel. Questionné par TVA Nouvelles, son propriétaire a affirmé en entrevue qu’aucun jeune n’avait acheté de vêtement seul et qu’ils étaient toujours accompagnés de leurs parents.