Le meurtre d'un policier menace un fragile équilibre

Le meurtre d'un policier qui devait témoigner dans le procès d'officiers accusés de corruption menace le fragile équilibre de Baltimore (nord-est), encore traumatisé par des émeutes raciales sur fond de violences policières en 2015.

La plus grande ville du Maryland, 620 000 habitants dont près des deux tiers sont noirs, a une longue histoire de crimes violents, nourrie par la pauvreté et le trafic de drogue. Au 30 novembre, le quotidien local Baltimore Sun a comptabilisé 319 homicides, plus qu'en 2016 (318) et pas loin du record (344) de 2015.

Cette année-là, la ville a connu des émeutes et des pillages après la mort de Freddie Gray, un jeune noir de 25 ans, des suites d'une blessure aux cervicales lors de son transport dans un fourgon policier et dans des circonstances qui n'ont jamais été clairement établies.

Depuis le 15 novembre, c'est un autre fait divers qui agite la ville. Sean Suiter, officier de police depuis 18 ans, a été blessé mortellement d'une balle dans la tête alors qu'il pourchassait un suspect dans un quartier sensible du centre.

Un hommage vibrant a été rendu mercredi à l'enquêteur noir de 43 ans, père de cinq enfants. Plus de 3 000 personnes, en grande majorité des policiers venus de tout l'État, ont assisté à ses obsèques dans une église bondée de l'ouest de la ville. Le véhicule funéraire a été escorté jusqu'au cimetière par un long cortège de voitures et de motos de la police alors que les drapeaux étaient en berne dans Baltimore.

Le policier «est mort en héros», a assuré le gouverneur de l'Etat Larry Hogan lors de la cérémonie, soulignant «les multiples questions sans réponse» qui entourent l'enquête.

Car plusieurs détails restent troubles. Suiter a été tué par sa propre arme qui a été retrouvée sur les lieux. Depuis les faits, la police n'a identifié aucun suspect malgré une récompense de 215 000 dollars pour toute information.

Surtout, Sean Suiter devait être entendu le lendemain comme témoin devant un tribunal jugeant sept officiers d'une unité d'élite. Les membres de la Gun Trace Task Force, chargée de faire la chasse aux armes à feu, sont notamment accusés d'extorsion et de vols lors de perquisitions. Suiter avait fait équipe avec au moins trois des accusés pendant sa carrière.

Les responsables de la police ont réfuté tout lien entre sa mort et le procès, écartant également l'hypothèse d'un acte prémédité. «Je comprends qu'il y ait des spéculations», avait affirmé le chef du BPD (Baltimore Police Department), Kevin Davis une semaine après les faits, admettant que l'affaire fasse «prospérer les rumeurs».

Cette absence de progrès «ne fait que renforcer la suspicion du public et des observateurs sur une espèce de conspiration que le BPD voudrait étouffer», met en garde Jeffrey Ian Ross, criminologue à l'Université de Baltimore. «Chaque fausse information, chaque rumeur peut être dommageable pour la population, les agents de base ou la fraternité policière», dit-il, plaidant pour que l'enquête soit confiée à une force «extérieure», comme le FBI, par souci de transparence.

Le BPD a déjà connu des affaires de corruption interne, mais «cette affaire est majeure et son issue sera au centre de l'attention» du public et des médias, prévient-il.

Ce meurtre intervient également deux mois après un épilogue de l'affaire Freddie Gray qui a choqué la ville. Toutes les charges contre les six officiers impliqués dans sa mort ont été abandonnées pour «insuffisances de preuves». En 2016, le ministère de la Justice avait dénoncé une culture d'arrestations «illégales» et «racistes» au sein du BPD. Des réformes ont été engagées pour regagner la confiance de la population, comme le port de caméras individuelles pour les policiers.

«C'est une bonne idée», mais le BPD a d'autres problèmes, estime M. Ross. Beaucoup d'agents sont désormais «réticents à sortir de leur véhicule et faire des interpellations dans la rue», craignant un attroupement qui peut dégénérer sous l'oeil des caméras de téléphones portables et «mener à un nouveau Freddie Gray».