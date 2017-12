Le plus bas taux de chômage depuis janvier 1976 au Québec

La hausse de l’emploi au Québec en novembre permet au taux de chômage de s’établir à 5,4%, soit le «plus bas depuis janvier 1976, au moment où des données comparables sont devenues disponibles», a fait savoir Statistique Canada vendredi.

Comparativement au mois d’octobre, le taux de chômage a donc a diminué de 0,7 point de pourcentage pour atteindre 5,4% et l’agence fédérale souligne qu’il poursuit une baisse tendancielle marquée qui s'est amorcée au début de 2016.

Ainsi, l’emploi a crû de 16 000 en novembre, en majeure partie en raison de la hausse dans les secteurs de la fabrication et de la construction. Non seulement il y a eu plus de personnes en emploi, mais on a constaté également qu’il y avait moins de personnes à la recherche de travail.

Comparativement au mois de novembre l’an dernier, l'emploi dans la province a progressé de 78 000 (+1,9 %), et «cette hausse était entièrement attribuable au travail à temps plein», a précisé l’institution fédérale.

Au Canada, le taux de chômage a reculé de 0,4 point de pourcentage pour s'établir à 5,9 %, soit son niveau le plus bas depuis février 2008. L'emploi a aussi crû de 80 000 en novembre.

«Au cours de la période de 12 mois ayant pris fin en novembre, l'emploi a progressé de 390 000 (+2,1 %), et la totalité de cette hausse a été observée au chapitre du travail à temps plein (+441 000 ou +3,0 %), le travail à temps partiel ayant légèrement baissé», indique Statistique Canada.

L’agence fédérale a aussi noté que l'essentiel de la progression de l'emploi en novembre s’est fait chez les employés du secteur privé.

En outre, plusieurs industries productrices de biens et de services ont connu une progression d'emploi. C’est le cas dans le commerce de gros et de détail, la fabrication, les services d'enseignement et la construction.

Comme au Québec, l'emploi a crû en Ontario, en Colombie-Britannique et à l'Île-du-Prince-Édouard. En revanche, il a diminué au Nouveau-Brunswick et a peu varié dans les autres provinces.