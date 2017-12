Les propriétaires de logement veulent rouvrir les baux pour interdire le cannabis

L'Association des propriétaires du Québec demandera au gouvernement la possibilité de rouvrir des baux pour interdire aux locataires de fumer du cannabis lorsque la loi entrera en vigueur en juillet.

«On pense que de fumer du cannabis dans les logements, c’est inadéquat. Ça sent très fort et les effets peuvent embêter les voisins», explique Martin Messier, président de l’Association des propriétaires du Québec qui sera reçu en commission parlementaire à Québec jeudi prochain pour se pencher sur la nouvelle loi provinciale de légalisation du cannabis.

Actuellement, la Régie du logement peut permettre des ajouts, comme une interdiction de fumer dans le logement, lors de la conclusion d’une entente avec un nouveau locataire.

Mais les propriétaires de logements veulent avoir les coudées franches pour interdire la fumée de cannabis dans leurs propriétés. Ils souhaitent que le gouvernement leur permette non seulement d’ajouter l’interdiction de fumer du cannabis aux locataires actuels qui renouvelleront leur bail en juillet, mais également d’ouvrir et de modifier les baux qui se termineront dans les mois suivants.

Le président de l’Union des municipalités du Québec, Alexandre Cusson, a lui aussi mentionné en point de presse vendredi son souhait que le gouvernement permette aux Offices municipaux d’habitation de rouvrir des baux pour y ajouter des dispositions sur le cannabis.

Une position qui inquiète le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) qui suggérera aux locataires de refuser ces ajouts dans le bail.

«Les propriétaires pourraient même aller jusqu’à refuser que le locataire fume sur le balcon, ça va loin. Arrêtons de vouloir contrôler la vie de ceux qui sont chez eux», fait valoir le porte-parole du RACLALQ, Maxime Roy-Allard.

«Pourtant, c’est les locataires qui sont les plus inquiets, répond Martin Messier. C’est ça notre problème. J’ai des parents de jeunes enfants qui viennent me voir pour me dire qu’ils sont inquiets.»