L'Opération Nez rouge donne le coup d'envoi de sa 34e campagne

L’Opération Nez rouge a donné le coup d’envoi de sa 34e campagne de raccompagnement vendredi soir à Québec.

À cette occasion, le président-fondateur de l’Opération Nez rouge, Jean-Marie De Koninck, ainsi que Nathalie Tremblay, présidente d’honneur 2017 et chef de la direction de la SAAQ, ont fait équipe avec la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, et le président du conseil régional Québec-Est du Mouvement Desjardins, Mario Simard, afin d’effectuer symboliquement le premier raccompagnement de la soirée.

Les lignes téléphoniques étaient disponibles à compter de 19 h avec des bénévoles rassemblés à la centrale du Centre de foires d'ExpoCité. À Québec et Lévis, le numéro est le 418-380-5500.

La 34e campagne de l’Opération Nez rouge est de retour sur les routes dans 100 communautés à travers le Canada, dont 61 au Québec.

En plus de pouvoir composer le 1 866 DESJARDINS, les utilisateurs peuvent joindre leur organisation locale grâce à l’application mobile de l’Opération Nez rouge activée par Desjardins et offerte gratuitement en français et en anglais sur App Store et Google Play. Elle permet de contacter la centrale la plus proche, de planifier une alerte et de connaître le temps d’attente dans les 10 grands centres du Québec.

Chaque année, 55 000 bénévoles enfilent le dossard rouge pour rendre les routes de leur communauté plus sécuritaires pendant la période des Fêtes.