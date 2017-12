Magda Fusaro devient rectrice de l’UQAM

Magda Fusaro a été nommée rectrice de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), décision qui a été approuvée par le conseil des ministres.

Son mandat de cinq ans s’amorcera le 8 janvier prochain.

Mme Fusaro a un impressionnant parcours. Elle détient une maîtrise en communication de l’UQAM, est titulaire d’un doctorat en sciences de l’information et de la communication de l’Université Paris XIII, où elle a également complété une maîtrise des sciences et techniques de communication et un diplôme d’études approfondies en industries culturelles et politiques d’information et de communication.

Elle a été professeure au Département de management et technologie de l’UQAM de 2006 à 2016, avant de devenir vice-rectrice aux Systèmes d’information de l’université l’an dernier. Mme Fusaro est titulaire de la Chaire UNESCO en communication et technologies pour le développement depuis 11 ans.

«Véritable rassembleuse et femme engagée dans son milieu, Magda Fusaro va grandement contribuer au développement et au rayonnement de cet établissement sur la scène locale, nationale et internationale. Je tiens également à souligner l’excellent travail réalisé par le recteur sortant, Robert Proulx, depuis son entrée en fonction en 2013», a dit vendredi la présidente de l’Université du Québec, Johanne Jean, par communiqué.