Michelle Obama prendra la parole à Montréal en février

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) a annoncé vendredi que l'ancienne première dame des États-Unis Michelle Obama viendra à Montréal le 5 février prochain pour prononcer une allocution devant ses membres, huit mois après que son mari Barack Obama se fut livré au même exercice.

«Accueillir une invitée aussi prestigieuse est une excellente façon de débuter 2018», a indiqué Michel Leblanc, le président de la Chambre.

«De par ses convictions, sa détermination et son implication sociale, Michelle Obama incarne le leadership au féminin, la volonté de changer les choses et un modèle pour les jeunes générations, ici et dans le monde entier. De l’avis de tous, elle a transformé la vision du rôle et de l’engagement d’une première dame dans la société», a ajouté M. Leblanc, par communiqué.

Michelle Obama, 53 ans, est diplômée en droit de Harvard. Née à Chicago, dans l’Illinois, elle a été la première dame des États-Unis de 2009 à 2017. Elle était très engagée, notamment sur la question de l’obésité. Elle a aussi créé en 2015 le programme «Let Girls Learn».

Rappelons que son mari, Barack Obama, qui a été le 44e président des États-Unis avant Donald Trump, s’était aussi présenté devant les gens d’affaires de la métropole, en juin dernier, lors d’un discours au Palais des congrès de Montréal. Plus de 6000 personnes étaient venues l'entendre.

Les billets pour l'allocution de Michelle Obama seront mis en vente le 14 décembre prochain à compter de 12 h. Toutefois, les membres de la CCMM auront droit à une prévente dès le 12 décembre, à 12 h.