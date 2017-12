Un juge suspend une partie de la loi sur la neutralité religieuse

L’application de la section controversée sur les services à visage découvert de la Loi sur la neutralité religieuse a été suspendue vendredi par un juge de la Cour supérieure.

Le juge Babak Barin donne ainsi raison à une requête demandant la suspension de la loi adoptée en octobre, au moins jusqu’à ce que son fondement soit débattu ou que des accommodements soient mis en place.

«Techniquement, l’application de la loi est suspendue», a confié vendredi Me Catherine McKenzie, qui représente, entre autres, le Conseil national des musulmans canadiens.

Au cabinet de la ministre de la Justice, on dit qu’on va prendre le temps d’étudier et de comprendre la décision et qu’il n’y aura pas de commentaire. On précise toutefois qu’on est dans le «délai d’appel».

«Le ministère de la Justice va bien analyser [cette décision]», a commenté le premier ministre Philippe Couillard, en point de presse à Saguenay.

«Je pense qu’on est très ferme sur le principe de la neutralité religieuse, de l’encadrement des accommodements, ce qui n’est pas remis en question en passant.»

La requête avait été déposée à la mi-novembre. Une musulmane indiquait se sentir «terrorisée» d’aller voter aux élections municipales. Elle craignait notamment d’avoir à garder son visage découvert.

Dans sa décision, le juge Barin ne s’explique pas pourquoi dans la Loi, il y a des dispositions qui sont déjà en vigueur et d’autres qui ne le sont pas, dont celles sur les accommodements possibles à la nécessité de découvrir le visage.

«En l'absence des lignes directrices (sur les accommodements), il y a suffisamment d'ambiguïté qui cause de la confusion pour les demandeurs et le public», estime le juge Barin.

«Si le législateur considère que les modalités des demandes d'accommodement sont nécessaires pour l’application de la Loi, alors il doit s’assurer que ces critères et les lignes directrices entrent en vigueur et sont disponibles pour le public en même temps», précise-t-il.

La Loi précise notamment qu’un «membre du personnel d’un organisme doit exercer ses fonctions à visage découvert. De même, une personne qui se présente pour recevoir un service par un membre du personnel d’un organisme visé au présent chapitre doit avoir le visage découvert lors de la prestation du service».

Lorsqu’elle avait défendu sa requête, Me McKenzie avait indiqué que «l’État n’est pas censé utiliser son pouvoir en allant à l’encontre du droit à la religion».

Pour sa part, le procureur général du Québec, qui représente l’État, avait insisté pour dire que comme a loi a été adoptée par la majorité des parlementaires, «on peut ainsi présumer qu’elle a été adoptée dans l’intérêt du public», avait affirmé Me Éric Cantin.