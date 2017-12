Sursis de sentence pour une ancienne propriétaire de garderie

L’ancienne propriétaire de la garderie La mère poule qui a plaidé coupable à des accusations de voies de fait à l’égard de quatre petites victimes a pu bénéficier, vendredi, d’un sursis de sentence.

Karima Ben Khalfallah devra toutefois effectuer 150 heures de travaux communautaires et s’abstenir d’occuper un emploi, bénévole ou rémunéré, auprès d’enfants.

Lors des représentations sur la peine, l’avocat de l’accusée, Me Michel Roberge, avait pourtant demandé une absolution pour sa cliente et, bien que le juge Jean Asselin ait souligné que «l’intérêt véritable» était présent pour le prononcé d’une absolution, en fin de compte, il a retenu que c’était l’intérêt de la société qui devait primer en raison de la confiance du public envers l’administration de la justice.

En plus des travaux communautaires, Karima Ben Khalfallah sera sous le coup d’une période de probation pour trois ans assortie d’un suivi de deux ans.

Au sortir de la salle, la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Valérie Lahaie, a tenu à rappeler que l’accusée avait effectué, par elle-même, des suivis à la suite de son arrestation, qu’elle était, à l’époque, victime de violence conjugale et qu’elle a réorienté sa carrière.

Rappelons que les gestes posés par l’accusée, soit «un geste par enfant», ont eu lieu entre les mois de novembre 2012 et décembre 2014 alors que la dame était «en situation d’autorité».

Au surplus, la procureure avait mentionné, lors du plaidoyer de culpabilité, que «les gestes avaient été filmés sur vidéo» par le mari de Ben Khalfallah, Mohamed Ali Ben Yahya, qui a lui-même reçu une absolution conditionnelle assortie d’une période de probation de dix-huit mois à la suite d’un procès pour voies de fait causant des lésions corporelles, menace de mort et voies de fait sur sa conjointe.