Trimestre record pour Bombardier Produits Récréatifs

Propulsé par les ventes de ses véhicules toutes saisons, Bombardier Produits Récréatifs (BRP) a connu un 3e trimestre record. Ses revenus ont bondi de 15 % pour atteindre 1,2 milliard de dollars, du jamais vu pour la période se terminant au 31 octobre.

L’entreprise qui produit les motoneiges Ski-Doo continue d’accumuler les bons résultats. Au 3e trimestre de 2017, ses revenus ont grimpé de 160,3 millions $ (ou 14,8 %), pour atteindre 1,21 milliard de dollars. En 2016 BRP avait enregistré des revenus de 1,08 milliard de dollars au 3e trimestre.

«L’augmentation des revenus découle principalement de la hausse des ventes en gros de produits toutes saisons et de produits saisonniers», a expliqué l’entreprise dans un communiqué, vendredi.

Les revenus tirés des produits toutes saisons ont crû de 77 millions de dollars, ou 20,1 %, les ventes atteignant 461 millions de dollars au 3e trimestre, contre 384 millions de dollars à pareille date l’an dernier.

Légère hausse du bénéfice

Malgré les revenus en forte hausse, une augmentation des investissements au niveau des ventes et du marketing et des fluctuations défavorables du taux de change, notamment, ont contribué à ramener le bénéfice net à 77,8 millions de dollars, en baisse de 900 000 dollars. Le bénéfice par action est toutefois passé de 70 cents à 75 cents entre les deux périodes.

Le résultat demeure positif pour les neuf premiers mois de l’année financière, puisque le bénéfice net des trois trimestres combinés s’est établi à 159,4 millions de dollars, contre 120,6 millions de dollars pour les trois premiers trimestres de l’année précédente.

«Nos résultats du 3e trimestre frappent la cible et constituent un record historique pour BRP, a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction. Nos plus récents produits ont reçu un excellent accueil. Nous sommes entrés dans un nouveau segment de marché avec le véhicule Can-Am Maverick Trail, nous avons présenté une nouvelle plateforme pour plusieurs motomarines Sea-Doo et nous avons annoncé le lancement de modèles Spyder d’entrée de gamme débutant à moins de 10 000 dollars américains pour l’automne prochain.»