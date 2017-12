Un présumé agresseur libre en raison d’un «cauchemar administratif»

Un déficient intellectuel accusé d’avoir sexuellement agressé des joggeuses sur le Mont-Royal est maintenant entièrement libre en raison d’un «cauchemar administratif» dont il a été victime.

«Vous allez enlever les menottes et les chaines tout de suite, les procédures administratives suivront après», a lancé d’un ton ferme le juge Marc-André Blanchard ce matin à un agent des services correctionnels dans la salle hésitant à obtempérer à l’ordre du tribunal.

Il a fallu plusieurs sommations du magistrat pour que Roger Lee Desmarais puisse enfin être libéré, après plus de quatre ans passés en prison sans jamais avoir été jugé.

Lee Desmarais est un homme de 35 ans, mais il a l’âge mental d’un enfant de 8 ans, a expliqué le juge dans une décision de 24 pages. En 2010, il avait été arrêté et accusé de deux agressions sexuelles sur des femmes qui faisaient du jogging sur le Mont-Royal.

«Kafkaïen»

Mais depuis, il a été empêtré malgré lui dans des procédures que le juge a qualifiées de «cauchemar kafkaïen».

Lee Desmarais a d’abord été jugé inapte à subir son procès et il devait être envoyé en institut psychiatrique. Mais après une semaine là-bas, il a été envoyé au centre de détention Rivière-des-Prairies pendant 193 jours.

L’accusé avait ensuite été transféré à Pinel, mais en 2013, il s’en enfuit lors d’une sortie à vélo. Lee Desmarais avait été retrouvé et accusé de cette évasion quelques jours plus tard.

«Aux yeux de la cour, c’est à ce moment que le scénario judiciaire kafkaïen a débuté», a expliqué le juge Blanchard.

Plutôt que d’être renvoyé à Pinel, Lee Desmarais a été envoyé en prison plutôt que de retourner en institut psychiatrique.

S’en sont suivies une série d’audiences où Lee Desmarais est tombé dans une sorte de vide juridique, a résumé son avocate Annie Émond, qui le défendait avec le criminaliste Jeffrey Boro.

«Il avait deux statuts, soit d’être inapte à subir son procès, et présumé apte à subir son procès», a-t-elle dit en référence aux deux dossiers de son client.

Abus

Il est ainsi resté détenu pendant plus de quatre ans, soit plus que la peine qu’il aurait reçue s’il avait été reconnu coupable des accusations auxquelles il faisait face. Et le dossier n’a pas cheminé comme il l’aurait dû puisque, à titre d’exemple, Lee Desmarais a dû attendre 18 mois pour pouvoir avoir une audience sur remise en liberté sous caution.

«La Cour supérieure du Québec peut dire que, en prenant compte de toutes les circonstances, qu’il doit y avoir un moyen de mettre fin à ce cauchemar procédural», a affirmé le magistrat.

Et il n’y avait pas d’autre solution que de libérer l’accusé, et ce malgré le fait que la Couronne considère Lee Desmarais comme un «individu dangereux».

«C’est un abus de procédures évident, a écrit le juge dans sa décision. C’est choquant. Notre système ne peut pas tolérer que l’on traite un citoyen de cette façon. La Cour ne peut pas accepter qu’une telle situation continue à perdurer.»

Lee Desmarais a donc été libéré sur-le-champ, malgré les réticences des services correctionnels et sous le regard satisfait de membres du Conseil de tutelle.

«C’est une grande victoire, ça fait du bien de sortir», a déclaré Lee Desmarais.

Mais même s’il n’est plus en prison, Lee Desmarais ne marchera pas librement dans les rues de Montréal. Il ira loger en Ontario, au sein d’un organisme spécialisé pour les personnes souffrant de déficience intellectuelle et où il sera traité pour les problématiques d’ordre sexuel.