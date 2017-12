Valérie Plante ne veut pas imposer le «bonjour», mais est «fière» du français

La mairesse de Montréal Valérie Plante n’entend pas imposer le «bonjour» comme formule d’accueil aux commerçants montréalais.

Elle n’a pas voulu non plus prendre position en faveur ou défaveur de la motion de l’Assemblée nationale. Cependant, elle juge important de valoriser le français.



«La motion rappelle que le français est important, oui, je suis d’accord. On doit le valoriser. Sur nos taxis, c’est écrit “Bonjour”, il n’y a pas de “Hi”, donc, il n’y a rien à changer à ce sujet», a-t-elle déclaré vendredi en compagnie du président de l’Union des municipalités du Québec Alexandre Cusson.

Mme Plante a fait valoir que le français représentait à son avis un atout pour Montréal.

«Je suis très fière d’être la mairesse de la métropole francophone d’Amérique. C’est un atout, c’est un plus et on veut le mettre en valeur, a-t-elle noté. Pour nous, le fait français est là et on en est très fier. Personnellement, je suis très fière de parler français, anglais et espagnol. Comme quoi, avec la langue, il faut faire preuve de flexibilité surtout dans nos villes où on reçoit des touristes et des étudiants étrangers. Mais encore une fois, le français est là et j’en suis très fière.»

L’Assemblée nationale a adopté une motion jeudi demandant aux commerçants d’abandonner la formule «bonjour/hi», pas assez francophone, pour accueillir leurs clients.