Cruauté animale: des informations non fondées enflamment les réseaux sociaux

Des informations non fondées au sujet d'une femme de Québec arrêtée pour cruauté animale ont semé l’émoi chez les internautes, samedi.

«Après différentes démarches, nous pouvons affirmer que ces informations, qui circulaient notamment sur certains réseaux sociaux, s'avèrent non fondées», a déclaré Étienne Doyon, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), par communiqué.

Plusieurs personnes ont téléphoné aux forces de l’ordre et un grand nombre a dénoncé le tout sur la page Facebook de TVA Nouvelles. On mentionnait que la dame s'était procuré un nouvel animal.

Il s’agissait d’une photo d’un chiot accompagnée du message «Voici le ptit chien j’viens d’acheter[...] un danois c’est vraiment un chien plus intelligent que lcave j’avai» (sic).

L'information a été relayée par plusieurs internautes et a circulé très rapidement via les réseaux sociaux. Plusieurs ont partagé leur crainte de voir ce nouveau chien maltraité.

Jeudi, le SPVQ a procédé à l'arrestation d'une femme âgée d'une vingtaine d'années pour cruauté animale à la suite d'une importante dénonciation sur les médias sociaux. Deux chiens et un chat ont alors été confiés à un organisme de la région, «Les fidèles moustachus», pour éviter les risques de récidive.

La femme a été ensuite libérée sous promesse de comparaître.

Plaintes en hausse

Le nombre de plaintes pour de la cruauté animale traitées dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches a presque doublé depuis 2013. Cette année-là, 133 plaintes avaient été déposées au ministère, alors qu'à ce jour, en 2017, plus de 287 ont été comptabilisées. À la SPA de Québec, il y aurait cinq fois plus de plaintes cette année.

Toute personne souhaitant signaler un cas de cruauté animale peut contacter la SPA de Québec et les autorités locales.