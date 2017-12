Justin Trudeau entreprend une mission délicate en Chine

Le premier ministre Justin Trudeau a quitté samedi pour la Chine. Au cours de ce voyage, il pourrait annoncer que le Canada entreprendra des pourparlers formels avec la Chine en matière de libre-échange.

Alors que les négociations pour le maintien de l’ALENA s’enlisent avec les États-Unis et le Mexique, le Canada travaille à nouer de nouveaux partenariats commerciaux.

À cet effet, la Chine a démontré un vif intérêt envers le Canada, qui pourrait devenir le premier pays du G7 à accepter de négocier une entente bilatérale avec la deuxième économie mondiale.

Bien que la nature autoritaire du régime chinois et que ses abus en matière de droits humains inquiètent Ottawa, la ministre des Affaires étrangères canadiennes, Chrystia Freeland, a indiqué dans une entrevue accordée vendredi au «Globe and Mail» que le pays doit élargir ses échanges avec la Chine.

«C’est la réalité économique du Canada», a déclaré Mme Freeland, qui est confiante que ces pourparlers ne nuiront pas aux discussions cruciales qui ont cours avec les États-Unis et le Mexique pour la survie de l’ALENA.

«Le Canada a les meilleurs négociateurs commerciaux au monde, a-t-elle ajouté. Nous sommes tout à fait capables de conduire plusieurs négociations commerciales importantes en même temps.»

Un pari risqué

Le Canada est présentement en discussions exploratoires avec la Chine en matière de commerce. Si des négociations formelles sont lancées dans les prochains jours, Mme Freeland croit toutefois que les pourparlers seront complexes et s’étendront sur plusieurs années.

L’ancien ministre conservateur de l’Industrie James Moore, qui est aujourd’hui conseiller pour Mme Freeland dans les négociations pour l’ALENA, estime toutefois que le fait d’entreprendre des pourparlers officiels avec la Chine serait un exercice «très risqué» qui pourrait galvaniser les forces protectionnistes américaines.

«Si le Canada va de l’avant avec un traité de libre-échange avec la Chine, cela procurerait des munitions incroyables à Donald Trump contre le Canada», avait indiqué M. Moore en octobre dernier au «Globe and Mail».

Parmi les autres sujets qui seront abordés par M. Trudeau et ses interlocuteurs chinois, il y aura notamment la question d’une collaboration entre les deux pays à l’égard de mesures climatiques et d’un rôle de leadership dans les efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques, de même que le dossier du tourisme. L’an dernier, le Canada et la Chine se sont entendus pour augmenter le nombre de touristes, faisant à ce sujet de l’année 2018 l’Année du tourisme Canada-Chine.

Le premier ministre Trudeau pourrait également aborder les questions de la Corée du Nord et dU Myanmar, mais aussi celle de quatre Canadiens qui sont emprisonnés en Chine. M. Trudeau entend discuter de leur libération avec le président Xi Jinping et le premier ministre Li Keqiang.