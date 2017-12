Kendall Jenner envisage de s’acheter une arme pour sa protection

Kendall Jenner n’a pas hésité à exprimer ses craintes dans une vidéo d’annonce pour l’épisode de la Famille Kardashian prévue pour dimanche prochain.

La mannequin de 22 ans y discute de la possibilité de s’armer avec ses demi-sœurs, Kim et Khloe Kardashian.

Plus tôt cette année, Kendal Jenner avait dit à ses sœurs qu’elle avait fait une rencontre effrayante avec homme qui la suivait. Ce dernier s’était introduit dans l’enceinte de sa propriété et attendait à côté de sa voiture qu’elle sorte. Depuis, elle a confié à Khloe qu’elle craignait pour sa sécurité.

«Kendall et moi, on parlait un peu avant, et elle ne se sent vraiment pas en sécurité. Elle dit qu’elle a littéralement un type différent devant sa maison tous les jours», raconte Khloe Kardashian à sa sœur Kim.

Néanmoins, Kim, qui a subi l’agression de voleurs armés à Paris l’année dernière, n’a pas été convaincue : «d’accord, c’est tout ce que tu as pour la sécurité?»

Khloe Kardashian a alors abordé l’affaire de Paris et demandé à sa sœur : «Dans ta situation, si tu avais eu une arme, est-ce que tu aurais su quoi faire ?»

«Je ne leur aurais pas tiré dessus – ils étaient trois contre un, peut-être six ou sept, je ne sais même pas. C’était impossible de faire quelque chose, je ne suis pas Lara Croft», a répliqué Kim Kardashian.

Kim Kardashian a ajouté qu’elle ne voulait pas d’une arme chez elle ou ses proches, si cela peut mettre en danger ses enfants, North (4ans) et Saint (23mois).