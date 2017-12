La CAQ accroît son avance à 10 mois des élections générales

La Coalition avenir Québec (CAQ) récolte 36 % des intentions de vote, en hausse de 2 % par rapport au mois d’octobre, dans un sondage Léger-«Le Devoir» publié samedi. La formation du chef François Legault est bien installée en tête pour un deuxième coup de sonde consécutif, à 10 mois des prochaines élections générales.

La CAQ fait le plein de votes chez les électeurs francophones, où elle est créditée de 43 % des appuis, loin devant tous ses opposants.

Les nouvelles sont plutôt bonnes pour les caquistes, alors qu’un gouvernement majoritaire se dessine pour les troupes de François Legault, selon Jean-Marc Léger, président de la firme Léger. «Avec 43 % d’appuis chez les francophones, ça voudrait dire un gouvernement clairement majoritaire», a dit M. Léger en entrevue avec le quotidien montréalais.

Le Parti libéral du Québec (PLQ) obtient 32 % des intentions de vote, alors que le Parti québécois (PQ) perd encore des plumes et ne récolte plus que 19 % de la faveur des répondants. Il s’agit d’un «creux historique» pour la formation péquiste, a indiqué M. Léger en entrevue à LCN samedi.

Le PLQ et le PQ obtiennent respectivement 20 % et 23 % des intentions de vote chez les francophones.

«Les conditions sont gagnantes pour la CAQ et les conditions sont perdantes pour le Parti québécois», a précisé le sondeur.

«C’est davantage un vote antilibéral qu’un vote pro-CAQ à ce moment-ci. C’est à la CAQ de transformer ça dans un vote plus positif. Ils ont 10 mois pour le faire», a-t-il ajouté.

En revanche, les libéraux du premier ministre Philippe Couillard font le plein de votes chez les non francophones, où ils recueillent 73 % des intentions de vote, ne laissant respectivement à la CAQ et au PQ que 9 % et 8 %.

Québec solidaire (QS) retient 11 % des appuis, dont 12 % chez les francophones.

Le PLQ est en avance dans la Région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal avec 38 % des appuis, alors que la CAQ domine dans la région de Québec avec 48 % des intentions de vote. Dans le reste du Québec, la CAQ trône en tête avec un score de 45 %.

En octobre, la CAQ avait obtenu un score de 34 %, soit deux points de moins que dans ce plus récent sondage. Le PLQ a gagné pour sa part trois points, alors que le PQ et QS en ont perdu un chacun.

Le sondage Léger-«Le Devoir» a été réalisé par internet, du 27 au 30 novembre, auprès de 1010 Québécois ayant le droit de vote au Québec.