La SPA de Québec dénonce un autre cas de revente

La SPA de Québec revient à la charge contre la revente d’animaux après qu’un autre cas lui a été rapporté. Cette fois, c’est un chien teckel qui a été retrouvé sur un site de petites annonces.

Ce sont des citoyens qui ont contacté la Société protectrice des animaux (SPA) de Québec pour l’avertir qu’un chien en vente sur le web ressemblait drôlement à un ancien pensionnaire du refuge.

Après vérification, «toutes les informations corroboraient», des dates au code postal du revendeur, affirme l’organisme.

L’animal répondant au nom de Lucky a été adopté par un individu le 29 novembre pour 480 $, puis mis en vente deux jours plus tard pour 750 $, selon le porte-parole et président de l’organisme, Félix Tremblay.

On est en colère que les gens voient les animaux de la SPA comme étant une ressource à aller chercher pour la revente, c’est complètement à l’encontre de notre mission et des valeurs que l’on essaie de promouvoir », condamne-t-il.

Difficile de trouver le juste prix

Cette découverte survient un mois seulement après une tentative de l’organisme de mettre fin au marché illicite de revente d’animaux.

Pour décourager cette pratique, les frais pour l’adoption des animaux de race avaient alors été rehaussés d’une centaine de dollars.

«C’est difficile de trouver un équilibre, dit-il. Au début, on pensait que plus le prix était bas, plus on favorisait l’adoption des animaux. On se rend compte que si le prix est trop bas, on ne rend peut-être pas service aux animaux, notamment ceux pour lesquels il y a une grande demande, comme les animaux qui correspondent à une race», indique-t-il.

«Cet épisode nous fait réfléchir», lance-t-il, bien qu’il n’entrevoie pas de nouvelles hausses à court terme.

«Notre but, c’est de faire nos frais, c’est tout, ce n’est pas pour faire de l’argent», précise-t-il.

Liste noire

Les changements de foyer à répétition sont une source de stress pour les animaux qui peuvent développer de l’anxiété ou devenir malades, explique M. Tremblay.

Au fil des dénonciations, plusieurs personnes sont maintenant sur une liste noire de la SPA. Ces dernières ne peuvent plus profiter du service d’adoption. «On invite les gens à continuer à nous le rapporter», termine le porte-parole.