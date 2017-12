L’empire financier de Star Wars

Même si George Lucas jouait avec l’idée d’un opéra spatial des années auparavant, l’aventure «Star Wars» ne débute officiellement qu’en janvier 1973, lorsqu’il entame l’écriture du scénario, un processus qui se terminera trois ans plus tard.

Le tournage démarre en 1976, se termine l’année suivante et le long métrage prend finalement l’affiche le 25 mai 1977. En 40 ans, la saga a su s’imposer, non seulement comme un élément incontournable de la culture populaire mondiale, mais également comme une génératrice de milliards de dollars.

Créée en 1971, la compagnie Lucasfilm devient la bannière sous laquelle le tout premier «Star Wars» est produit. Dans la foulée, et puisqu’il ne trouve aucune compagnie capable de rendre sa vision, George Lucas crée, en 1975, Industrial Light and Magic (ILM), sa filiale d’effets spéciaux, toujours en activité. La firme grandit pour inclure ensuite une division de postproduction (Skywalker Sound), d’informatique (dont Pixar, vendu ensuite à Steve Jobs), de jeux vidéo, de sites Web, de marchandisage et pour l’ensemble des produits dérivés, ainsi THX (sorti du groupe en 2001). C’est l’ensemble des actifs de Lucafilms que le cinéaste a vendu aux Walt Disney Studios en 2012 pour la somme record de 4,06 milliards $... somme rentabilisée depuis!

Le box-office

Le succès des films se mesurant d’abord par la vente de billets, le premier «Star Wars» - qui n’avait pris l’affiche que dans moins de 40 cinémas – bat des records. Aujourd’hui, en ajustant les revenus à l’inflation, «Un nouvel espoir» a engrangé 1,59 milliard $ à travers le monde, deuxième film américain le plus rentable de l’histoire derrière «Autant en emporte le vent». Entre les deux premières trilogies de George Lucas ainsi que les films sortis sous la bannière Disney, les 10 longs métrages de la saga ont rapporté 7,76 milliards $ dans les cinémas du monde entier. En format numérique, le magazine américain «Forbes» estimait, en 2012, que les ventes des films représentaient quelque 2,5 milliards $ de revenus supplémentaires. Fait amusant, pendant le tournage du premier «Star Wars», George Lucas, déprimé, est venu passer du temps avec son ami Steven Spielberg sur le plateau de «Rencontres du troisième type». Pour se soutenir mutuellement, les deux hommes ont alors décidé de donner 2,5% des profits de leur film à l’autre. Résultat, depuis 1977, Steven Spielberg a ainsi touché plus de 40 millions $, une somme qui ne cesse d’augmenter.

Les figurines

Dès le départ, et dans son contrat signé avec 20th Century Fox pour le premier «Star Wars», George Lucas se réserve le droit de décliner son univers en autant de formes et produits dérivés qu’il le désire, et Lucasfilm est le seul récipiendaire des revenus. Il signe alors un contrat avec la compagnie Kenner (rachetée depuis par Hasbro) et sort 12 figurines des personnages du film. Même si Kenner vend, à Noël 1977, des boîtes ne contenant qu’un certificat échangeable entre le 1er février et le 1er juin 1978 (la compagnie n’était pas parvenue à en fabriquer assez), le succès est immédiat. Et, à la fin de 1978, les ventes de figurines totalisent 100 millions $. Depuis, l’engouement ne s’est jamais démenti. Le magazine «Forbes» a ainsi estimé en 2007 qu’Hasbro avait vendu pour neuf milliards $ de produits «Star Wars» pendant 30 ans. Et, entre septembre (date de leur mise en vente) et décembre 2015, les jouets du «Réveil de la Force» avaient généré 700 millions $ de revenus! Pour la petite histoire, Carrie Fisher n’a jamais touché un sou des figurines à son effigie. «J’avais 19 ans [...] L’erreur que j’ai faite a été de leur donner les droits à mon apparence!», avait-elle révélé à «Newsweek».

Tous les produits dérivés

Avec le succès des figurines, puis des vaisseaux spatiaux et des reproductions de lieux iconiques du premier long métrage, George Lucas se met à décliner l’ensemble de sa franchise en objets variés, allant de t-shirts à des livres en passant par des jeux vidéo et une kyrielle d’autres produits. Selon «Forbes», l’éditeur Random House a ainsi vendu pour 200 millions $ de livres «Star Wars» aux États-Unis et la vente de jeux vidéo a ainsi atteint 1,6 milliard $. D’après les chiffres compilés par Chris Taylor, éditeur du site «Mashable» et auteur de «How Star Wars Conquered the Universe: The Past, Present, and Future of a Multibillion Dollar Franchise», sorti en 2015, Lucasfilm avait vendu pour 32 milliards $ de produits dérivés depuis 1977! Pas de doute, la force du dollar continue d’opérer.