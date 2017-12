«Léon est un bébé calme» -Véronique Claveau

Deux mois après la naissance de son premier enfant, Léon, Véronique Claveau, a accepté de parler de son nouveau rôle de mère, qui la comble de bonheur.

Véronique, comment s’est déroulée l’adaptation à la maison avec ton fils?

Ç’a été de magnifiques moments, même si je devais physiquement me remettre de l’accouchement. Être maman, c’est la plus belle chose que j’ai pu vivre dans ma vie!

Comment est bébé Léon?

C’est un bébé calme, qui ne fait pas encore tout à fait ses nuits, mais qui est tout de même facile. J’ai du mal à dire s’il ressemble plus à moi ou à Bryan (Audet, son conjoint). Les avis sont partagés, mais je trouve qu’il a les yeux foncés de mon chum. Tu as repris le travail avec le tournage du «Bye Bye». Comment vis-tu cela? C’est difficile, mais, heureusement, ça se fait de façon graduelle. Il faut dire que c’est un bon timing, car Bryan a terminé la pièce «Demain matin, Montréal m’attend». Il sera donc plus libre de passer du temps avec notre fils durant la semaine. C’est certain que le fait de reprendre le travail m’a fait quelque chose, mais je ne suis pas la première mère à qui ça arrive.

Émily Bégin et toi êtes très proches, et vos fils sont nés à quelques mois d’intervalle. Te donne-t-elle des conseils?

Disons que nous échangeons beaucoup et que nous passons beaucoup de temps à nous envoyer des photos de nos fils. Comme Théodore est plus vieux de sept mois, j’ai hérité des vêtements de son fils, ce qui est bien pratique. Nous nous voyons moins depuis que nous sommes toutes les deux mamans, mais nous sommes toujours aussi proches!

Bryan et toi, arrivez-vous à passer des soirées en tête à tête?

Il a fait ça en grand récemment: il avait réservé un resto, et nous avons passé un bon moment en tête à tête. Ça fait du bien de se retrouver en amoureux, même si le fait de laisser notre fils à la maison pour la première fois nous fait un petit pincement au cœur. Mais il est entre bonnes mains, puisque c’est mon meilleur ami, qui est aussi son parrain, qui s’en occupe.

Un papa occupé

Pour une troisième année, Bryan Audet prend part à l’incontournable spectacle de Noël «Décembre», de Québec Issime. «La première fois que j’ai vu une publicité de ce spectacle à la télévision, j’étais étudiant, et je me suis dit: “Il faut absolument que j’aille voir ce show-là!” Je ne me doutais pas qu’un jour, je serais de la distribution! Mon numéro préféré est celui de «Martin de la Chasse-Galerie». Si j’étais pris dans un camp de bûcherons, est-ce que je ferais un pacte avec le diable pour voir ma famille durant le temps des fêtes? Il y a de bonnes chances que oui! (rires)» Questionné à propos du petit Léon, Bryan indique que sa belle et lui jonglent aisément avec leur horaire de nouveaux parents. «Lorsque Véro terminera les enregistrements du «Bye Bye», je vais commencer un remplacement à CKOI pour la durée du temps des fêtes. Notre horaire est un casse-tête qui s’imbrique à la perfection, puisqu’on réussit toujours à ce qu’un de nous deux soit présent avec Léon. Avant l’arrivée de notre fils, je pensais avoir une bonne idée de l’amour qu’un parent peut porter à son enfant, mais je ne pensais pas qu’on pouvait aimer autant!»

Pour plus d’info sur «Décembre»: quebecissime.net.