Les 80 ans de «Blanche-Neige et les sept nains»

Le 21 décembre 1937, Walt Disney pousse un soupir de soulagement. L’incroyable aventure amorcée trois ans plus tôt vient de connaître une fin heureuse au Carthay Circle Theatre de Los Angeles.

Car en juin 1934, Walt Disney, alors âgé de 33 ans et qui s’est fait connaître avec ses courts-métrages animés mettant en vedette une drôle de petite souris appelée Mickey, annonce triomphalement au «New York Times» qu’il met en chantier le tout premier long métrage d’animation, dont chaque image est dessinée et coloriée à la main. Personne n’y croit, pas même son frère et associé Roy. Mais Walt veut impérativement rentrer dans la cour des grands et faire des Walt Disney Studios l’égal des Warner, MGM, RKO et autres «majors» de l’époque.

Pendant le développement du projet, Hollywood n’est pas tendre. Tout le monde se moque de lui et surnomme Blanche-Neige et les sept nains la «folie de Disney» d’autant que le budget initial de 250 000 $ (10 fois le coût de ses courts-métrages) gonfle au point d’atteindre 1,48 millions $, une somme énorme pour l’époque. Le visionnaire n’écoute pas ses détracteurs. Il hypothèque sa maison, écrit le scénario en faisant des sept nains les personnages principaux, le réécrit en les passant à l’arrière-plan, embauche des animateurs, leur demande de faire jouer les scènes du film à des acteurs, de les filmer pour en dessiner le résultat, fait composer la musique, etc.. Il veille à tout. Il joue son nom et sa carrière.

À la fin de la toute première projection publique de Blanche-Neige et les sept nains, le soir du 21 décembre 1937, Walt Disney peut être fier. L’assistance, dans laquelle se trouve, entre autres, Marlène Dietrich, applaudit à tout rompre et se lève spontanément en signe d’appréciation. Les critiques sont dithyrambiques, le magazine Time le place en page couverture entouré des sept nains. Et lorsque le film prend l’affiche partout à travers les États-Unis et le Canada le 4 février 1938, il fait salle comble, devenant, en 1939, le film parlant à avoir obtenu le plus de succès aux guichets. À ce jour, Blanche-Neige et les sept nains figure toujours dans la liste des 10 films ayant engrangé le plus d’argent au box-office.

Le 23 février 1939, lors de la cérémonie des Oscars, une toute jeune Shirley Temple remet une merveilleuse surprise à Walt Disney, un Oscar de taille normale, accompagné de sept Oscars miniatures représentant les sept nains. C’est la consécration ainsi que le début de «l’âge d’or de l’animation». Les studios Disney font désormais partie des «majors», symboles du rêve américain.

Après avoir repris l’affiche régulièrement tous les 10 ans, une coutume inaugurée en pleine Seconde Guerre mondiale pour renflouer les coffres des studios, Blanche-Neige et les sept nains a été restauré, est toujours le premier titre choisi pour lancer une nouvelle collection d’œuvres des studios et est en train d’être adapté en prise de vues réelle par la scénariste Erin Cressida Wilson (La fille du train). Pas de doute, Blanche-Neige, son prince charmant et ses sept nains ont encore de beaux jours devant eux!

Box-office: le top 10 de tous les temps

- «Autant en emporte le vent» (1939): 1,8 milliard $

- «La guerre des étoiles» (1977): 1,59 milliard $

- «La mélodie du bonheur» (1965): 1,27 milliard $

- «E.T. L’extraterrestre» (1982): 1,26 milliard $

- «Titanic» (1997): 1,2 milliard $

- «Les 10 commandements» (1956): 1,16 milliard $

- «Les dents de la mer» (1975): 1,14 milliard $

- «Le docteur Jivago» (1965): 1,1 milliard $

- «L’exorciste» (1973): 987,65 millions $

- «Blanche-Neige et les sept nains» (1938): 973,37 millions $

N.B.: ces chiffres ont été ajustés pour tenir compte de l’inflation. Source: Boxofficemojo.com