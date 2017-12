Les cols bleus demeureront sous tutelle jusqu’en juin

Le Syndicat des cols bleus de Montréal demeurera sous tutelle au moins jusqu’en juin prochain afin de régler ses graves problèmes de gestion.

Le tuteur désigné par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Denis Régimbald, a fait parvenir une lettre au Syndicat des cols bleus vendredi. Il y indique que la tutelle a été approuvée jusqu’en juin, mais qu’«une prolongation pourra être accordée par le Conseil exécutif national du SCFP au besoin.»

La mise sous tutelle du syndicat qui regroupe les 7500 travailleurs manuels de la métropole a été décrétée en mai dernier, en raison de «graves difficultés de fonctionnement» en son sein.

Quelques semaines plus tôt, le Bureau d’enquête révélait que l’ancienne présidente, Chantal Racette, aurait effectué des dépenses excessives.

Dans sa lettre de vendredi, M. Régimbald détaille davantage ces «difficultés» qui ont mené à la tutelle.

On peut notamment y lire que de nombreuses allocations ont été accordées par le Syndicat sans que soient connues «l’origine ni les règles d’application», que la réglementation des dépenses n’était pas approuvée par les membres et qu’il n’existait aucune balise pour l’octroi de contrat.

Le tuteur a appelé le Syndicat à «rectifier les lacunes observées» et surtout à faire preuve d’une plus grande transparence.

Utilisés sans autorisation

Le SCFP a aussi réprimandé le Regroupement des retraités cols bleus de Montréal. Il lui reproche d’avoir utilisé des fonds du Syndicat des cols bleus plutôt que ses propres fonds, «sans que cela soit autorisé par l’exécutif, par le conseil ou par l’assemblée générale des membres.»

Le président national du SCFP, Mark Hancock, a d’ailleurs écrit une lettre à Jean Lapierre, le porte-parole du Regroupement des retraités, pour lui faire part de la situation jeudi.

«La section locale 201 [l’autre nom du syndicat] vous a payé une allocation mensuelle et d’autres avantages, paye l’allocation mensuelle et les allocations journalières d’autres retraités, a payé de généreuses allocations aux retraités lorsqu’ils manifestaient à l’hôtel de ville, a payé des frais d’avocats et d’expertises», énumère-t-il.

«Il n’existe aucune politique, aucune règle, ni aucune documentation à ce sujet, et les paiements étaient faits de façon arbitraire», ajoute-t-il.

M. Hancock indique que le SCFP ne peut «cautionner un tel fonctionnement» et que les membres doivent être informés de «la façon dont leurs cotisations sont dépensées».