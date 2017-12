Petite fille disparue en pleine nuit : le copain de la mère arrêté

Le copain de la mère d’une petite fille de trois ans volatilisée en pleine nuit lundi dernier a été arrêté par les autorités et fait face à des chefs d’accusation liés à sa disparation.

Earl Kimrey, 32 ans, demeurait détenu samedi.

«Il est permis de croire que Mariah [Woods] est décédée», a déclaré le bureau du shérif du comté de Onslow, en Caroline du Nord, dans un communiqué.

On ne sait toujours pas exactement ce qui est arrivé à la fillette après que sa mère l’ait mis au lit il y bientôt près d’une semaine. «À ce moment, l’endroit où se trouve Mariah demeure inconnu. Les recherches passent maintenant en processus pour la récupérer», ont précisé les autorités.

Le mandat d’arrêt contre Kimrey fait état d’entrave à la justice pour avoir «déplacer Mariah Woods de la scène de crime et d’avoir cacher sa mort et sa dépouille, sachant qu’elle était décédée de cause non naturelle».

La petite Mariah avait été vue dans son lit pour la dernière fois dimanche soir.

«Nous avons mangé ensemble puis je l’ai mise au lit en lui disant que je l’aimais. Elle m’a répondu qu’elle m’aimait aussi. Ce sont mes derniers souvenirs avec elle», a raconté la mère de l’enfant, Kristy Woods à CNN en début de semaine.

Lundi matin, la fillette avait disparu de sa chambre sans ses attelles qui l’aide à se déplacer.

«Tout cela n’a pas de sens. Où peut-elle se trouver? Et avec qui est-elle», avait alors confié Mme Woods.

Le père biologique de la fillette avait partagé ses doutes sur la disparition.

«Quelqu’un aurait pu rentrer dans la maison, enlever une fillette de trois ans, sans qu’elle pleure ou qu’elle crie? Personne n’aurait rien entendu?», s’était alors interrogé Alex Woods.