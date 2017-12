Philippe Couillard marchera avec les travailleurs de Davie

Le premier ministre Philippe Couillard participera dimanche à Lévis à une manifestation de solidarité avec les travailleurs du Chantier Davie, où 800 emplois sont menacés.

Dans un message publié samedi sur la plateforme Twitter, M. Couillard demande à la population québécoise de montrer sa «confiance» dans le «savoir-faire» des employés de Davie, en plus de réclamer «l’équité» pour ce chantier naval ainsi que tous les autres au Québec.

Il y annonce en même temps sa présence lors de la manifestation, un geste fort pour un premier ministre.

Dans un communiqué conjoint, le syndicat des travailleurs et la direction du chantier naval interpellent directement le premier ministre canadien, Justin Trudeau, en lui demandant de «corriger une injustice».

«Il est inhabituel de nous associer à un employeur pour une mobilisation, mais la cause est trop importante», a souligné Ann Gingras, présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN).

Depuis quelques semaines, une large coalition composée d’élus municipaux, provinciaux et de gens d’affaires a joint sa voix aux travailleurs de Davie pour réclamer au gouvernement fédéral de nouveaux contrats après que la construction du ravitaillement «Astérix», destiné à la marine canadienne, eut été complétée.

Il y a plus d’une semaine, une centaine de travailleurs et une cinquantaine de sous-traitants ont perdu leur emploi, et une deuxième vague de licenciements est à prévoir bientôt selon le syndicat des travailleurs.