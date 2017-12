Première soirée bien remplie pour les bénévoles d'Opération Nez rouge

La 34e Opération Nez rouge a débuté vendredi soir sur le coup de 21 h. Au cours de cette première soirée, 2629 bénévoles se sont mobilisés à travers la province pour offrir 3068 raccompagnements.

«Nez rouge est un classique du temps des Fêtes pour revenir à la maison en toute sécurité. L’Opération a changé les mentalités face à la conduite avec les facultés affaiblies», a dit samedi matin David Latouche, directeur des communications d’Opération Nez rouge, en entrevue à LCN.

Au cours de cette première soirée, 373 raccompagnements ont été effectués à Québec et Lévis, 257 à Sherbrooke et 132 à Laval et dans le secteur des Basses-Laurentides.

À Montréal 141 raccompagnements ont eu lieu vendredi soir.

Bénévoles recherchés

L’Opération Nez rouge, qui se tient dans 61 communautés de la province jusqu’au 31 décembre, inclusivement, a un grand besoin de bénévoles.

«La participation des bénévoles est essentielle pour qu’on soit un succès d’année en année. Toutes les personnes qui souhaitent être bénévoles peuvent encore le faire en s’inscrivant sur notre formulaire en ligne», a ajouté M. Latouche.

Les usagers du service peuvent contacter Nez rouge en composant le 1866-Desjardins ou en utilisant l’application mobile de l’Opération «peu importe où vous vous trouvez, l’application, utilise le GPS de votre téléphone pour vous géolocaliser», a souligné M. Latouche.

L'an dernier, du 1er au 31 décembre, 58 700 raccompagnements ont été effectués partout dans la province.