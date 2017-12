Tentative de meurtre sur un centenaire: Ian Bush déclaré coupable

Ian Bush, qui purge une peine de prison à vie pour avoir tué trois personnes âgées sans défense en 2007, verra sa période de détention s’allonger après qu’il eut été reconnu coupable, devant un tribunal d’Ottawa, de tentative de meurtre sur un centenaire plus rusé qu’il ne le croyait.

Bush, qui s’en est pris en 2014 à Ernest Côté, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale âgé de 101 ans, n’aurait jamais dû sous-estimer sa victime, aussi âgée soit-elle.

Il a aussi été reconnu coupable de vol, de séquestration et de recours à une arme chargée dans le but de terroriser et de tuer M. Côté, selon le récit de vendredi du «Ottawa Citizen», qui a suivi le procès.

Muni en 2014 d’une fausse carte d’identité de la Ville d’Ottawa, Bush avait pu entrer dans le condo d’Ernest Côté. Il avait alors attaché les mains derrière le dos de sa victime, lui avait mis du ruban adhésif sur la bouche pour l’empêcher d’appeler à l’aide et lui avait mis un sac de plastique sur la tête dans le but de le faire suffoquer.

Avant de partir, Bush avait fait main basse sur la carte de crédit de M. Côté, tout en exigeant d’en connaître le NIP. La victime lui avait donné une fausse combinaison de chiffres. Bush avait ensuite abandonné sa victime à une mort certaine, croyait-il.

Mais à 101 ans, Ernest Côté n’était pas prêt à pousser son dernier souffle. Du moins, pas ce soir-là. Il avait réussi à se défaire de ses liens et à percer un trou dans le sac de plastique sous lequel il était en train de suffoquer. Il avait ensuite appelé le 911. Sur l’enregistrement, on entend sa voix étouffée, car M. Côté n’avait pas complètement retiré le ruban adhésif de sa bouche, ne voulant pas effacer les empreintes digitales de son bourreau, alors que celui-ci avait enlevé ses gants le temps de lui clouer le bec.

Ce sont d’ailleurs ces preuves d’ADN qui ont permis de résoudre les trois meurtres pour lesquels Ian Bush purge actuellement une peine de prison à vie. Ce dernier connaîtra sous peu la peine qui s’ajoute pour la tentative de meurtre perpétrée contre Ernest Côté.

Soulignons que M. Côté est mort quelques mois après avoir été victime de violation de domicile.

Sa fille Lucie lui a rendu hommage après que le verdict de culpabilité contre Bush soit tombé vendredi.

«Il a fait ce qu’il avait à faire. Il avait un esprit très vif. C’était un homme de devoir. Il ne se serait pas considéré lui-même comme un héros», a dit Mme Côté, selon le «Ottawa Citizen».