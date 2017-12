Un produit de santé non autorisé dangereux et contaminé par E.coli

Santé Canada met en garde les Canadiens contre un produit de santé non autorisé qui pourrait poser de graves risques pour la santé et avoir été contaminé par la bactérie E.coli 0121.

Le produit «Smart Brain Formulations Serotonin Support» a été vendu sur internet par l’entreprise Robert Lamberton Consulting qui n'est actuellement titulaire d'aucune licence d'établissement ni d'aucune licence de mise en marché accordée par Santé Canada.

«L'étiquette du produit indique qu'il contient de l'orotate de lithium, un médicament d'ordonnance qui ne doit être pris que sous la supervision d'un professionnel de la santé», souligne Santé Canada dans un communiqué.

«Soif et miction accrues, tremblement des mains et somnolence sont quelques-uns des effets secondaires fréquents du lithium. Une déshydratation importance a été signalée. Une intoxication est possible, surtout lorsqu'il est pris avec d'autres médicaments. Vomissements, diarrhée, contractions musculaires et léthargie comptent parmi les symptômes de l'intoxication».

Aussi, les analyses de Santé Canada ont révélé la présence d'une contamination par la bactérie E. coli, qui peut entraîner de graves problèmes de santé.

Il est recommandé aux consommateurs de ce produit de consulter un professionnel de la santé afin d’obtenir des conseils sur les moyens d’en cesser l’utilisation et sur le traitement qui conviendrait à leur état de santé.