Une gérante de McDo dénonce un employé suspecté de meurtre

La gérante d’un restaurant McDonald’s de Tampa, en Floride, sera plus riche de 110 000 $ US dans quelques jours. Mais elle devra recruter un nouvel employé, après qu’elle eut dénoncé l’un d’eux, qui était recherché pour plusieurs meurtres.

Delonda Walker ne cherchait pas à s’enrichir quand elle a dénoncé à la police Howell Emanuel Donaldson III, 24 ans, l’un de ses employés. Mais ce sera bel et bien le cas. Et la police a indiqué qu’il ne manquera pas un sou à la récompense 110 000 $ US qui lui revient, a rapporté le «Daily Mail».

Donaldson est accusé de quatre meurtres et d’avoir terrorisé un quartier entier de Tampa pendant une cinquantaine de jours. Il aurait choisi ses victimes au hasard, en octobre et novembre.

L’individu avait laissé un sac avec une arme chargée au restaurant, ce qui aura finalement mené à sa perte, sa patronne veillant apparemment au grain.

Mme Walker a dit qu’elle «voulait simplement faire la bonne chose» au terme de toute cette affaire qui aura, on s’en doute, soulevé bien des émotions au sein de son équipe.