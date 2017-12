Des trousses de technologie verte vendues par une compagnie montréalaise

Créer de ses mains un panneau solaire portatif et un petit jardin intérieur viable à l’année sera maintenant chose possible grâce aux nouvelles trousses de technologie verte d’une entreprise montréalaise.

Les trousses

La trousse du mur végétal, à 250$, utilise la même technologie, mais est préférable pour les plantes non comestibles. « On vit dans de grandes villes et on n’a pas forcément beaucoup d’interaction avec la nature, surtout l’hiver, » se désole M. Lynch qui note que des études ont montré des liens entre la santé mentale et l’environnement.