Jean-François Lisée compare le PQ aux Canadiens

Le Parti québécois est au «pied de la pente», reconnaît Jean-François Lisée, qui mise sur l’indépendance pour relancer sa formation politique à la traîne dans les sondages d’opinion.

«Vous avez vu les Canadiens et comment ça allait mal en début de saison? [...] Et là ils sont de retour sur la patinoire et comptent des buts», a lancé le chef péquiste dimanche lors d’un point de presse en marge d’une rencontre préélectorale entre l’exécutif national du parti, les élus et les présidents de régions.

Lisée tente ainsi un rapprochement entre la situation actuelle de sa formation politique et les difficultés éprouvées en début de saison par les Canadiens de Montréal, de même que le spectaculaire revirement de situation des derniers matchs, où le club a retrouvé le sentier de la victoire.

«Dans l’histoire du PQ, ce n’est pas la première fois qu’on est au pied de la pente. L’escalade fait parti de l’ADN du parti», a-t-il précisé.

Des inquiétudes

Dans un discours devant les principaux dirigeants du parti, il a soutenu que la raison numéro un pour appuyer le PQ est de «faire l’indépendance». «Si on veut faire l’indépendance, il faut prendre le train du Parti québécois en 2018», a indiqué celui qui a pourtant promis lors de son élection comme chef de mettre en veilleuse l’option politique s’il prend le pouvoir. Sa promesse de ne pas tenir un référendum dans un premier mandat tient toujours, mais il martèle qu'il doit préparer son objectif référendaire de 2022.

Le PQ est crédité de seulement 19 % des intentions de vote dans le dernier sondage Léger, publié samedi dans «Le Devoir». Des présidents de régions sont inquiets. «Ce n'est pas bon signe. Qu’est-ce qu’il va falloir qu’il se passe pour avoir un changement de trajectoire? Présentement on a l’impression, et je l’ai déjà dit devant d’autres, que nous ne sommes plus sur la patinoire», a déploré le président du Parti québécois au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Sabin Gaudreault.

Le leadership du chef est-il remis en question? «On va avoir des discussions, dans la classe et la distinction avec Jean-François lui-même en personne», a rétorqué M. Gaudreault.

D’autres aussi sont inquiets. «C’est un message qu’on doit prendre en considération. Jamais vous ne m’entendrez dire que je ne trouve pas ça grave. On va voir comment notre message peut être un peu mieux entendu», a affirmé le responsable de l’Abitibi-Témiscamingue Gabriel Massicotte.

La CAQ et l'effet «boule de neige»

M. Lisée a par ailleurs traité de «charlatans» les libéraux et caquistes «qui promettent qu’ils vont baisser les impôts et augmenter les services». «Je vais leur dire, ce n’est pas vrai ça. Ça prend quelqu’un qui dit la vérité. J’ai confiance en l’intelligence collective», a-t-il indiqué.

Pour rassurer ses troupes, il a soutenu que la CAQ, en tête dans les sondages, profite d’un effet «boule de neige». M. Lisée espère maintenant que cette neige fondera au printemps.

- Avec la collaboration de l'Agence QMI