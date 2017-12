Julia Stiles répond à ses détracteurs

Julia Stiles s’en est pris à ses lecteurs qui lui ont reproché la manière dont elle portait son bébé sur des photos publiées sur les réseaux sociaux. La comédienne de 36 ans et son mari, Preston J. Cook, ont eu un bébé, Strummer Newcomb Cook, le 20 octobre, mais ils ont mis un peu de temps avant de l’annoncer.

Julia Stiles a publié une première photo de la main du bébé en novembre, et mardi, elle s’est montrée, portant le petit bout de 5 semaines dans un porte-bébé accroché à son ventre. « Je n’ai pas porté de sac à dos depuis l’école. Maintenant, j’ai un sac à ventre », a-t-elle écrit pour accompagner la photo. Mais certains lecteurs ont remarqué que la jeune femme avait laissé les jambes du bébé dans le porte-bébé plutôt que de les sortir, et ils lui ont fait remarquer qu’elle pouvait lui faire mal en ne respectant pas les conseils d’utilisation.

Visiblement minée par les critiques, Julia Stiles est repassée par Instagram pour faire taire les mauvaises langues. « On m’a fait comprendre que sur la photo précédente, je ne tenais pas mon bébé correctement, a-t-elle lancé en accompagnant son message d’une photo des Clash – dont le chanteur s’appelle Joe Strummer. Alors là, je ne m’y attendais pas. J’étais contente de parler des produits qui me plaisaient, et tout d’un coup, ça s’est transformé en invitation à parler de mon bébé et de ma capacité à être maman. Internet peut rapidement se transformer en plante carnivore, comme dans La Petite Boutique des Horreurs. Je ne voulais pas trop montrer mon fils, et je préférais cacher ses pieds. Et c’était une photo prise chez moi, ce n’est pas comme ça que je le porte d’habitude. Mais merci de vous en faire. »

Elle a conclu son message en l’adressant directement à ses détracteurs avec un petit hommage au groupe qui a visiblement offert son nom à son fils. « Mères, lisez toujours les notices de sécurité. Mais les Instagrammers: plutôt que d’écrire des commentaires désobligeants à propos d’un bébé de 5 mois, allez écouter les Clash, c’est bien plus amusant », a fini par écrire Julia Stiles.