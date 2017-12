La famille Lawrence renvoyée au Sri Lanka?

C'est aujourd'hui à 17h30 que la famille Lawrence doit être renvoyée au Sri Lanka, à moins d'une intervention de dernière minute d'Ottawa.

Cette famille, que plusieurs considèrent comme des immigrants modèles, a reçu hier l'appui de plusieurs députés, dont Alexandre Boulerice (NPD, Rosemont-La Petite-Patrie) et Carole Poirier (PQ, Hochelaga-Maisonneuve) et des membres de la Commission scolaire de Montréal.

Ils demandent au ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale, de suspendre le processus de déportation.

Les Lawrence et leur avocat, maître Stéphane Handfield, espèrent toujours qu'Ottawa revienne sur sa décision de les expulser après leur avoir refusé le statut de réfugiés.

Ils ont d'ailleurs reçu un appui de taille lorsque le ministère de l'Immigration du Québec leur a remis des certificats qui attestent que la province veut les garder.

«Le ministère de l’Immigration du Québec a fait un travail formidable dans ce dossier et a émis des certificats de sélection du Québec à chacun des membres de la famille pour des considérations d’ordre humanitaire, donc le gros du travail a déjà été fait par Québec et je le rappelle il n’y a pas d’urgence à exécuter le renvoi aujourd’hui, la famille ne constitue pas une menace pour la sécurité de la société canadienne alors je pense que le fédéral devrait intervenir pour suspendre le renvoi afin de permettre à Immigration Canada de finaliser l’étude du dossier», a expliqué Me Handfield en entrevue au Québec Matin.

Maître Handfield indique qu'il les a fait parvenir lui-même au bureau du premier ministre Trudeau, qui ne s'est pas encore prononcé dans ce dossier.