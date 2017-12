La mairesse Plante effectue ses premières missions à l’étranger

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, effectuera cette semaine ses premières missions sur la scène internationale qui la mèneront aux États-Unis, en France et en Belgique.

Mme Plante se rendra d’abord à la conférence annuelle C40 (Cities for Climate), qui se tient jusqu’à mercredi à Chicago.

À l’invitation du Chicago Council of Global, Valérie Plante participera au panel «Global City Mayors on Climate Action: the Ripple Effect» avec les maires de San Francisco et de Washington. Elle prendra également part à une session organisée par le C40 sur l’adaptation aux changements climatiques, aux côtés des maires de Paris, Salt Lake City et Austin.

Mercredi, après Chicago, Mme Plante fera cap vers l’Europe afin d’assister à la première Conférence de Paris organisée par le Forum économique international des Amériques qui regroupera des chefs d’entreprises et des représentants d’organisations internationales. Elle y fera une allocution lors du déjeuner-conférence sur la mondialisation et le développement urbain durable.

La mairesse de Montréal ira par la suite, vendredi et samedi, à Lyon et à Bruxelles où elle aura des rencontres bilatérales en compagnie de ses homologues de ces deux villes.

«Le rôle des villes sur la scène internationale est plus important que jamais, notamment en matière de lutte aux changements climatiques, de développement économique et d’innovation sociale, a indiqué Mme Plante dimanche, par voie de communiqué.

«Durant mes missions, je compte m’inspirer des meilleures pratiques et obtenir des résultats concrets pour les Montréalais et les Montréalaises, autant dans le domaine économique, que sur les plans de l’innovation, du transport et de la mobilité durable», a-t-elle ajouté.